俳優田中康寛（39）と女優上脇結友（かみわき・ゆう＝36）が1日、それぞれXを更新。離婚を発表した。

田中は書面を通じ「応援していただいた皆様には残念なご報告となってしまいましたが、二人で話し合い、お互い別々の道を歩んで行くことになりました」と離婚を報告。上脇も「私事で大変恐縮ではございますが、先日離婚いたしましたことをご報告させていただきます」とつづった。さらに「今後もお互いに子供を第一に考え、親として良い関係を築いていきたいと思います。気持ちを新たに、人として、母として、役者として精進して参ります」とつづった。

2人は17年6月に入籍し、第1子男児を出産を発表した。

熊本県出身の田中は12年9月、俳優集団「劇☆男」を結成し、15年10月に卒業。鹿児島県出身の上脇は04年「3年B組金八先生」に坪井典子役でレギュラー出演。08年に堀越高を卒業。

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以下、田中の発表全文。

関係者の皆様

応援してくださっている皆様

応援していただいた皆様には残念なご報告となってしまいましたが、二人で話し合い、お互い別々の道を歩んで行くことになりました。

これからも変わらず親として、共に子供を第一に精一杯育ててまいります。

これからはそれぞれの道を歩んで行きますが、今後とも温かく見守っていただけましたら、幸いです。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

令和8年6月

田中康寛

以下、上脇の発表全文。

関係者の皆様

応援してくださっている皆様

私事で大変恐縮ではございますが、先日離婚いたしましたことをご報告させていただきます。

今後もお互いに子供を第一に考え、親として良い関係を築いていきたいと思います。

気持ちを新たに、人として、母として、役者として精進して参ります。

今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。

令和8年6月

上脇結友