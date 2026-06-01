リゾートトラストレディス最終日

女子ゴルフの国内ツアー・リゾートトラスト レディス最終日が5月31日、福島・グランディ那須白河GC（6500ヤード、パー72）で行われ、2打差の2位から出た河本結（RICOH）が、通算10アンダーで並んだ吉澤柚月（三菱電機）とのプレーオフを制して優勝。今季2勝目、ツアー通算6勝目をあげた。優勝賞金のみならず豪華副賞もゲットできる今大会。河本はその使い道を明らかにしていた。

1イーグル、5バーディー、3ボギーの68で回った河本は、吉澤とのプレーオフに突入。18番パー5で行われたプレーオフ1ホール目は共にバーディー。河本は、続く2ホール目で2オンに成功すると、傾斜の厳しい20メートルをしっかりと2パットで収めて、勝利をもぎ取った。

優勝賞金は2520万円。さらに、優勝副賞として、リゾートトラスト社が運営する会員制リゾートの10年間利用券や、ビジネスクラスで行くハワイの名門「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート ホノルル・ハワイ」のスイートルーム宿泊券などが送られた。

商品の旅行券の使い道について問われた河本は「母と父に行ってほしいなって思っていた」と“親孝行”を宣言。「自分は多分そんな時間がないので、現役中は無理だし。いっぱい稼いでというか、ゴルフをやってゴルフ人生の後に楽しみたいなとは思いますけど、母と父に行ってほしい」と明かしていた。

河本は国内メジャーのワールドレディスサロンパス杯に続く今季2勝目で、通算6勝目をあげた。次戦は海外メジャーの全米女子オープンに出場する。



（THE ANSWER編集部）