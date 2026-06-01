JO1が今秋全米デビュー！ 新アーティスト写真公開 北米ツアー会場も決定
グローバルボーイズグループ・JO1が、今秋にリリースするUSオリジナルEPの新アーティスト写真を公開。併せて、特設サイト「NORTH AMERICAN TOUR ＆ US EP RELEASE OFFICIAL TRACKER」がオープンし、SNSで今後のスケジュールも公開された。
【写真】10月より北米ツアー「2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR」開催決定
10月には、全5公演の北米ツアー「2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR」を開催、会場も発表された。6月5日9時（PT）／6月6日1時（JST）よりチケットの販売も開始となる。
「2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR」は、以下の通り。
10月2日 トロント：Danforth Music Hall
10月4日 ニューヨーク：Terminal 5
10月6日 シカゴ：Copernicus Center
10月8日 サンフランシスコ：The Warfield
10月11日 ロサンゼルス：The Novo
【写真】10月より北米ツアー「2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR」開催決定
10月には、全5公演の北米ツアー「2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR」を開催、会場も発表された。6月5日9時（PT）／6月6日1時（JST）よりチケットの販売も開始となる。
「2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR」は、以下の通り。
10月2日 トロント：Danforth Music Hall
10月4日 ニューヨーク：Terminal 5
10月6日 シカゴ：Copernicus Center
10月8日 サンフランシスコ：The Warfield
10月11日 ロサンゼルス：The Novo