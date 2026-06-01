JO1新アーティスト写真

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　グローバルボーイズグループ・JO1が、今秋にリリースするUSオリジナルEPの新アーティスト写真を公開。併せて、特設サイト「NORTH AMERICAN TOUR ＆ US EP RELEASE OFFICIAL TRACKER」がオープンし、SNSで今後のスケジュールも公開された。

【写真】10月より北米ツアー「2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR」開催決定

　10月には、全5公演の北米ツアー「2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR」を開催、会場も発表された。6月5日9時（PT）／6月6日1時（JST）よりチケットの販売も開始となる。

　「2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR」は、以下の通り。

10月2日　トロント：Danforth Music Hall

10月4日　ニューヨーク：Terminal 5

10月6日　シカゴ：Copernicus Center

10月8日　サンフランシスコ：The Warfield

10月11日　ロサンゼルス：The Novo