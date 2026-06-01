元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が１日、都内で行われた下着メーカー「ＰＥＡＣＨ ＪＯＨＮ」の「『人魚のブラ』ＳＵＭＭＥＲ ＯＡＳＩＳ」発表会に出席した。

人魚がモチーフのブラにちなみ、マーメイドを意識したブルーのロングドレスを身にまとい貝殻の中から登場。「マーメイドの形のドレスに人魚のようなうろこが付いていて、ＰＥＡＣＨ ＪＯＨＮに合わせてパールのアクセサリーを付けてみました」とコーディネートのポイントを説明したした。

フリーアナウンサーになり３年。現在多方面で活躍している森は「もちろん今お芝居とかもさせていただいておりますし、すごく楽しいなと思う挑戦を毎日させていただいて、すごく充実している」とうなずく。今後やりたい仕事については「まだ私が思いついてないようなお仕事がこの世の中にはあるんじゃないかなと思うので、今私が思いついてないような楽しいお仕事をしてみたいですね」と今後の抱負を語った。

撮影に向けては自己管理を徹底していたといい「今回はある程度、中長期的に（体重を）維持しなくてはいけないので、ずっと維持できる方法っていうのを色々研究して食事とか日常生活を改善して務めました」とスタイルキープの秘けつを明かした。