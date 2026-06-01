日本サッカー協会は１日、日の丸自動車興業株式会社と、ＪＦＡパートナー契約を締結したと発表した。

本パートナーシップにより、同社が日本代表チームの活動時において、選手・スタッフの円滑かつ安全な移動をサポートする。

▼日本サッカー協会・宮本恒靖会長コメント

「日本を代表して戦うＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥが、『日の丸』の名を掲げる日の丸自動車興業様に支えていただけることを、大変心強く感じています。選手たちにとって、移動は単なる“移動”ではありません。試合に向けて集中力を高めること、チームメートと言葉を交わして気持ちを一つにすることなど、バスで過ごす時間もまた、世界と戦うための大切な準備の時間なのです。そして、選手たちは、バスを降りた瞬間から、覚悟を胸にピッチへと向かいます。安心して身を預けられる環境があることは、チームにとって非常に大きな意味を持ちます。その時間を共に支えていただけることを心から感謝しています。これからも万全の準備をし、日本中の皆さんと共に、“最高の景色”を目指していきたいと思います」

▼日の丸自動車興業株式会社 富田哲史・代表取締役社長コメント

「このたび、日本代表チームとのサポート契約を締結できましたことを、大変光栄に思います。当社は創業以来、『腕よりも心で運転『の社是の下、お客さまを安全に目的地へお送りすることにとどまらず、移動を通じて安心・感動・快適な時間を提供することを使命としてまいりました。日本代表チームが掲げる、挑戦を続けながら多くの人々に夢や勇気を届ける姿勢には深く共感しており、このたびのご縁を大変うれしく

感じております。日本代表チームの移動を支えることは、単なる輸送業務ではなく、最高のパフォーマンスを発揮していただくための環境づくりの一端を担う責任ある役割だと考えております。安全・安心を第一に、長年培ってきた運行品質とホスピタリティを通じて、チーム関係者の皆さまを支えてまいります。また、本パートナーシップを通じて、スポーツ振興や地域社会への貢献、そして次世代を担う子どもたちに夢や希望を届ける活動にも積極的に取り組んでまいります。日本代表チームのさらなるご活躍を心より応援するとともに、当社としても社会に必要とされる企業を目指し、挑戦を続けてまいります」