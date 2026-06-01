SHIHO、『VOGUE』にも登場・14歳長女の近影に反響「足が長い！」「手足の長さ!!すごい!!」 IVEウォニョンとの写真も
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。長女・サランちゃん（14）と韓国の6人組グループ・IVEのチャン・ウォニョン（21）との豪華3ショットを公開した。
【写真・動画】さすが親子！スタイル抜群と話題の長女＆IVEウォニョンとの3ショットを公開したSHIHO
SHIHOは、韓国・ソウルで開催された「トミーヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」のポップアップイベントに長女とともに参加。「ウォニョンちゃん、めちゃ可愛かった!!」とつづり、ウォニョンと“指ハート”をした3ショットや、親子での2ショット写真など、複数枚の写真・動画を披露している。
イベントのフォトコールでは、無数のフラッシュを浴びながら堂々と撮影に応じる親子の姿が捉えられており、成長していく姿がたびたび注目される長女の姿に多くの視線が集まった。
この日、SHIHOはブルーのシャツに白のハーフパンツを合わせた爽やかなコーディネートを披露。長女はピンクのワンピースにスニーカー、ヘアアクセサリーを合わせた愛らしいピンクコーデで華を添え、親子でスラッと伸びた美脚を披露している。
投稿には「さすが親子だな」「しほさん譲りの手足の長さ!!!!!すごい!!」「超スタイル良いSHIHOさん似ですね」「可愛いくてスタイル抜群」「すっごく大人になって」「足が長い！」などと、長女の美貌に多くの反響が寄せられていた。
長女・サランちゃんは、2025年11月に『VOGUE KOREA』でモデルとして登場、14歳で身長が170センチ超えているなど、母譲りのスタイルが話題となっている。
【写真・動画】さすが親子！スタイル抜群と話題の長女＆IVEウォニョンとの3ショットを公開したSHIHO
SHIHOは、韓国・ソウルで開催された「トミーヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」のポップアップイベントに長女とともに参加。「ウォニョンちゃん、めちゃ可愛かった!!」とつづり、ウォニョンと“指ハート”をした3ショットや、親子での2ショット写真など、複数枚の写真・動画を披露している。
この日、SHIHOはブルーのシャツに白のハーフパンツを合わせた爽やかなコーディネートを披露。長女はピンクのワンピースにスニーカー、ヘアアクセサリーを合わせた愛らしいピンクコーデで華を添え、親子でスラッと伸びた美脚を披露している。
投稿には「さすが親子だな」「しほさん譲りの手足の長さ!!!!!すごい!!」「超スタイル良いSHIHOさん似ですね」「可愛いくてスタイル抜群」「すっごく大人になって」「足が長い！」などと、長女の美貌に多くの反響が寄せられていた。
長女・サランちゃんは、2025年11月に『VOGUE KOREA』でモデルとして登場、14歳で身長が170センチ超えているなど、母譲りのスタイルが話題となっている。