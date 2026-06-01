【金土日限定】不二家「ミルキー」イメージしたシュークリーム　税別100円で販売

不二家は6月5日から毎週金･土･日限定で、「milky75thミルキーシュークリーム」を全国の不二家洋菓子店と一部の不二家レストランにて販売する。

ロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたシュークリームで、やさしい甘さと練乳のまろやかなコクを生かして仕上げた。

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〈ミルキー発売75周年、税別100円で提供〉

2026年に発売75周年を迎えたミルキーの記念商品のひとつとして販売する。物価高騰が続く中でも手に取りやすいよう、価格を税別100円(持ち帰りは税込108円)とした。「ミルキー75周年の感謝を込めた」(同社)。

◆「milky75thミルキーシュークリーム」

ふんわりと焼き上げたシュー生地の中に、ミルキーと同じ北海道産練乳を使用した乳味豊かなミルキークリームを詰めた。ミルキーをイメージし、練乳のやさしい甘さとまろやかなコクが広がる商品に仕上げた。パッケージデザインは「ペコちゃんとゆかいな仲間たち」を描いた全4種を用意した。

【販売概要】

商品名:「milky75thミルキーシュークリーム」

販売時期: 2026年6月5日(金)から毎週金･土･日限定

本体価格: 100円(税別)

※店舗により取り扱いのない場合や、売り切れの場合もある。

※不二家洋菓子店の販売商品は一部の不二家レストランでも販売する。

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