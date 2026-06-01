「めっちゃ可愛い！」「よく見ると…」JAFに作ってもらえる“ワンちゃんの免許証”が最高。JAF広報に詳しく聞いてみると
犬は単なるペットではなく、家族の一員。そんなふうに考える人は多いだろうし、共感します。
ならば、これは必然だったのかもしれません。3歳のラブラドールレトリーバー・きなこちゃんを飼っているXユーザーの実家の犬きなこさん（@KinakoJicca）は2025年10月1日に一枚の画像をアップ。
「犬フェスにJAFブースがあって免許証つくってもらった！ とってもかわいいw」というコメントとともにポストされたのは、きなこちゃんの運転免許証……ならぬ、犬専用の安全免許証でした。
この免許証をよく見ると、きなこちゃんの名前ときなこちゃんの顔がバッチリ写った証明写真、そしてきなこちゃんの生年月日（2022年3月3日）が掲載されています。
加えて、免許の条件には「1.しんごうをまもります」「2.みぎひだりをたしかめます」「3.おうだんほどうをわたります」と列挙されており、種類には「ベビーカー」「一輪車」「チャイルドシート」「三輪車」「自転車」「ローラースケート」とありました。
愛犬家なら欲しいであろう、この安全免許証。どういう経緯で製作したのか、実家の犬きなこさんから話を聞きました。
◆ワンちゃんはどこでどうやって免許証を取得した？
――この運転免許……ではなく、安全免許証はどういう経緯でつくったのでしょうか？
実家の犬きなこ：これは、2025年9月28日に大分県九重町で開かれた「ココワンフェス2025」というイベントに出展していたJAFのブースでつくってもらいました。
――また、真正面を向いたきなこちゃんの写真写りがめちゃめちゃいいですね（笑）。この抜群の証明写真はどうやって撮ったんですか？
実家の犬きなこ：安全免許証を取りたい犬と飼い主さんがブースに並んでいて、順番が来たらJAFの方から渡されたデジカメでパッと撮りました。
――スタッフさんが撮るのではなく、「撮ってくださいね」と飼い主さんにデジカメを渡してきた。だから、こんなに写真写りがいいのかもしれないですね。他人が撮ったら、こうはいかないかもしれません。
実家の犬きなこ：ハハハハ、たしかにそうですね（笑）。普段から写真を撮るときはこっちを向いてくれるんですけど、長くはもたないので急いでパッと1枚撮って、ニコニコ顔で余裕の一発撮りでした（笑）。
――そこから、どうやって安全免許証はでき上がったのでしょうか？
実家の犬きなこ：プリンターとつなげて写真を出して、それを切って、貼って、ラミネートして……ということをスタッフさんはされていました。
――ちなみに、きなこちゃんのお名前と生年月日は飼い主さんの直筆ですか？
実家の犬きなこ：そうです。ラミネートをする前に「氏名と生年月日を書いてください」と言われて、書きました。
◆これまで以上に「交通ルールを守ろう！」と思うようになった
――でき上がった安全免許証を見たときの感想は？
実家の犬きなこ：「めっちゃ可愛い！」と思って、テンションがすごい上がりました。あと、「交通ルールを守ります」ってこれだけ大きく書いてあるから、散歩のときは信号を守ったり「ちゃんとしよう！」って思いました（笑）。
――たしかに、免許の条件等に「しんごうをまもります」「みぎひだりをたしかめます」「おうだんほどうをわたります」とあります。実際、きなこちゃんはこれらの安全ルールを守る子ですか？
実家の犬きなこ：そうですね。人間だけで歩いていたら赤信号を渡りたくなることもあるけど、きなことの散歩のときはちゃんと守っています。安全免許証をもらってからは、これまで以上に交通ルールを守るようになりました。バズったから、「ちゃんとしよう！」って（笑）。
――「安全免許証を持ってるのに、交通ルールを守ってないじゃん！」なんて思われたら、良くないですもんね（笑）。この安全免許証を周囲の人に見せたことはありますか？
ならば、これは必然だったのかもしれません。3歳のラブラドールレトリーバー・きなこちゃんを飼っているXユーザーの実家の犬きなこさん（@KinakoJicca）は2025年10月1日に一枚の画像をアップ。
「犬フェスにJAFブースがあって免許証つくってもらった！ とってもかわいいw」というコメントとともにポストされたのは、きなこちゃんの運転免許証……ならぬ、犬専用の安全免許証でした。
加えて、免許の条件には「1.しんごうをまもります」「2.みぎひだりをたしかめます」「3.おうだんほどうをわたります」と列挙されており、種類には「ベビーカー」「一輪車」「チャイルドシート」「三輪車」「自転車」「ローラースケート」とありました。
愛犬家なら欲しいであろう、この安全免許証。どういう経緯で製作したのか、実家の犬きなこさんから話を聞きました。
◆ワンちゃんはどこでどうやって免許証を取得した？
――この運転免許……ではなく、安全免許証はどういう経緯でつくったのでしょうか？
実家の犬きなこ：これは、2025年9月28日に大分県九重町で開かれた「ココワンフェス2025」というイベントに出展していたJAFのブースでつくってもらいました。
――また、真正面を向いたきなこちゃんの写真写りがめちゃめちゃいいですね（笑）。この抜群の証明写真はどうやって撮ったんですか？
実家の犬きなこ：安全免許証を取りたい犬と飼い主さんがブースに並んでいて、順番が来たらJAFの方から渡されたデジカメでパッと撮りました。
――スタッフさんが撮るのではなく、「撮ってくださいね」と飼い主さんにデジカメを渡してきた。だから、こんなに写真写りがいいのかもしれないですね。他人が撮ったら、こうはいかないかもしれません。
実家の犬きなこ：ハハハハ、たしかにそうですね（笑）。普段から写真を撮るときはこっちを向いてくれるんですけど、長くはもたないので急いでパッと1枚撮って、ニコニコ顔で余裕の一発撮りでした（笑）。
――そこから、どうやって安全免許証はでき上がったのでしょうか？
実家の犬きなこ：プリンターとつなげて写真を出して、それを切って、貼って、ラミネートして……ということをスタッフさんはされていました。
――ちなみに、きなこちゃんのお名前と生年月日は飼い主さんの直筆ですか？
実家の犬きなこ：そうです。ラミネートをする前に「氏名と生年月日を書いてください」と言われて、書きました。
◆これまで以上に「交通ルールを守ろう！」と思うようになった
――でき上がった安全免許証を見たときの感想は？
実家の犬きなこ：「めっちゃ可愛い！」と思って、テンションがすごい上がりました。あと、「交通ルールを守ります」ってこれだけ大きく書いてあるから、散歩のときは信号を守ったり「ちゃんとしよう！」って思いました（笑）。
――たしかに、免許の条件等に「しんごうをまもります」「みぎひだりをたしかめます」「おうだんほどうをわたります」とあります。実際、きなこちゃんはこれらの安全ルールを守る子ですか？
実家の犬きなこ：そうですね。人間だけで歩いていたら赤信号を渡りたくなることもあるけど、きなことの散歩のときはちゃんと守っています。安全免許証をもらってからは、これまで以上に交通ルールを守るようになりました。バズったから、「ちゃんとしよう！」って（笑）。
――「安全免許証を持ってるのに、交通ルールを守ってないじゃん！」なんて思われたら、良くないですもんね（笑）。この安全免許証を周囲の人に見せたことはありますか？