作家の佐藤愛子さんが102才で亡くなった。生前、佐藤さんと交流のあった俳優、エッセイストの室井滋さんが追悼の言葉を贈る。

【写真】直木賞を受賞したときの作家・佐藤愛子さん。他、子犬を抱く、若き日の佐藤愛子さんなども

＊ ＊ ＊

愛子先生が体調を少し崩しておいでだと風の噂では漏れ聞いておりましたが、まさかすでに旅立っていらっしゃったとは……。

ああ、もうひと目、お会いしたかったです。

私は愛子先生の『私の遺言』（新潮社）という著書に大いに魅せられたひとりで、対談をさせていただいたこともありました。晩年のご自身の暮らしを揺さ振る霊体験に対し、果敢に立ち向かっていかれるお姿に勇気が湧き、「私の悩みなんてちっぽけなもの」と長らくパワーをいただいておりました。

ところがそんな私のところに、ある晩、憧れの愛子先生から突如お電話をいただいたのです。

「ムロイさん、テレ朝の『ぶっちゃけ寺』拝見しましたよ。伊勢神宮を参拝されたときの、ずっと奥のあの白い布……御幌（みとばり）が風もなさそうなのにいきなりスーッて上がって、しばらくめくれたままになったでしょ？ 中が丸見えになったもの。神様の合図って言われてるんでしょ？ 一体、なぜあなたにあれが起きたのかしら。……あなたでしょ？ あなたよね、あれ。何か変わった力がおありなの？」

愛子先生は女学生のような興味をどうにも抑えられず、私と不思議なお話をなさりたいご様子。すぐさまお約束してお宅にお邪魔したものでありました。

日が暮れても不思議話で盛り上がり、先生の次回作の怖いお話も聞かせてもらい、「私、このまま先生の書生さんになりたい」と思ったことが忘れられません。

愛子先生と私の話題は"不思議な世界"でしたので、私は先生がお亡くなりになったとは受け止めずに、ついに"あの世の調査"で天に昇られたと思うことにいたします。

何か興味深いものや現象をご覧になったら夢の中で結構ですので、どうか私のところにお越しくださいませ。そして、「ムロイさん、なかなか面白いわよ」とお聞かせください。私、眠ってお待ちしておりますので。

※女性セブン2026年6月11日号