台風6号は暴風域を伴ったまま、沖縄に接近しています。2日以降、西日本や東日本に近づく予想で、厳重な警戒が必要です。那覇市から中継です。

那覇市内ではこの時間、横殴りの雨と風が吹きつけ、街路樹を大きく揺らしています。

こちら沖縄本島地方には1日朝早く暴風警報が出され、うるま市で午後2時23分に、39.3メートルの最大瞬間風速を観測しました。

県内ではこれまでに、風にあおられて転倒するなど少なくとも4人がけがをしたほか、倒木などの被害も各地で報告されています。

県内の空港を発着する航空便は1日、全便が欠航。沖縄本島と周辺離島を結ぶフェリーや、沖縄本島内の路線バス、モノレールも運休しました。

このため、県庁や多くの市町村の役所は1日、業務を停止し、公立学校もほぼ臨時休校となりました。

デパートやスーパー、飲食店など臨時休業とした店舗や、外来診療を休診とした医療機関も多く、市民生活には大きな影響が出ています。

沖縄本島の5市町村では警戒レベル4にあたる避難指示が出されていて、自治体の設置した避難所に避難する住民も増えています。

また、午後3時現在、主に沖縄本島内でおよそ3万戸が停電しているということです。

台風は1日夜、沖縄本島地方に最接近するとみられ、この後も暴風や大雨に厳重な警戒が必要です。