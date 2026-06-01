授乳室は搾乳でも利用できます――。

ステッカーなどで、あえて案内する施設が増えてきた。外出先で搾乳をしたくても、赤ちゃん連れが一般的な授乳室に１人で入ることをためらうケースがあるためだ。そうした経験をした母親たちからは、「入室への心理的なハードルが下がれば、外出時の安心にもつながる」と期待の声が上がる。（南佳子）

低体重で生まれた赤ちゃんの親らでつくるグループ「Ｎっ子ネットワーク佐賀 ピアンピアーノ」の要請を受け、佐賀県は「さく乳できます」の文字と搾乳器のイラストを描いたマークを作成。昨秋以降、図書館や博物館など県内５４施設の授乳室に掲示を始めた。

「搾乳の必要性が広く知られ、理解してもらえる一歩になってほしい」。グループ副代表で、三女の紡（つむぎ）さん（７）を５８８グラムで出産した小松彩さん（４４）はそう願う。１５００グラム未満で生まれた「極低出生体重児」は消化器官が未発達なため、ミルクでは腸が壊死（えし）する危険性があり、母乳が推奨されている。

紡さんは生まれてすぐに九州大病院（福岡市東区）の新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）に入院した。小松さんは先に退院したが、紡さんがＮＩＣＵを出るまでの約４か月間、３時間おきにアラームを設定して搾乳。母乳を保存用の容器に入れて、車で自宅（佐賀県唐津市）から片道１時間半以上かけ、病院に運んだ。

ただ、授乳室で搾乳することはできなかった。「母親１人では不審に思われるのではないかと考え、外出時は車の中で搾乳することもあった」と振り返る。

自家用車やトイレで

医療技術の進歩や晩産化などに伴い、低体重で生まれる赤ちゃんの割合は増えている。一方、外出先での搾乳場所の確保は、母親の悩みになってきた。

国土交通省が昨年１〜２月、子育て中の約１万人に行った、外出先での搾乳場所を尋ねる調査では、経験がないとの回答を除くと、公共施設や商業施設の授乳室（１３・５％）が最も多かったものの、自家用車（９・９％）やトイレ（９・５％）も一定数あった。「授乳室で搾乳をしてよいか分からない」「こどもと一緒ではないので入りづらい」といった意見も上がった。

こうした結果を踏まえ、同省は昨年、公共交通機関事業者への指針を改定し、授乳室で搾乳できるように、「出入り口付近には、授乳・搾乳、おむつ替えのためのスペースであることを表示することが望ましい」とした。

マークやステッカーで後押し

妊産婦を支援するＮＰＯ法人「ひまわりの会」（東京）は、搾乳する女性がほほえむイラストを添えたステッカーを作った。空港や高速道路のサービスエリアなどに約５３００枚を配り、掲示を進めている。

福岡県も昨年、水玉をあしらい「搾乳もできます」と示したデザインを作成。県庁内の授乳室に掲示し、市町村や商業施設などにも協力を呼びかけている。宮崎県は今年度、公共施設約３０か所に搾乳にも利用できる個室授乳室を設置する。企業の設置費用も補助する計画。県は「行政が積極的な姿勢を示すことで、民間での設置も加速してほしい」としている。

「自宅以外でできる環境を」

出産後の早い時期に復職した女性も外出先での搾乳が必要になる。定期的に搾らなければ、体調を崩したり、母乳が出なくなったりする恐れがあるからだ。

労働基準法では、１歳未満の子を育てる女性に「１日２回、各３０分」の育児時間の取得を認め、搾乳に充てることもできる。厚生労働省は職場への搾乳室設置を呼びかけており、映画製作会社・ＴＯＨＯスタジオ（東京）は搾乳も可能なことを示した個室授乳室「ママロ」をスタジオ内に設けた。

北九州市教育委員会は昨年度から市立６２校に妊娠中の休憩や産後の搾乳などに利用できる「リフレッシュルーム」の設置を進めている。教職員からは好意的な意見が寄せられる一方、スペースがないなどとして設置を見送るケースもあった。

日本母乳哺育（ほいく）学会理事長の水野克己医師は「搾乳を我慢した場合、乳管閉塞（へいそく）や乳腺炎などになる可能性がある。自宅以外で搾乳できる環境があることが望ましい」と指摘。「安心して育児ができるよう、正しい知識の啓発や環境作りの促進が重要だ」としている。

◆搾乳＝母親が自分の手や器具で母乳を搾ることで、▽新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）に入院中の赤ちゃんに届ける▽職場復帰後も保育園などで授乳してもらい母乳育児を続ける▽乳腺炎の予防――などのために行う。乳幼児用品メーカーのピジョン（東京）が２０２１年、育児中の女性４００人に行った調査では、半数が搾乳経験があると答えた。