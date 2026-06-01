現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第二十一回「風雲！竹田城」が放送に。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラ

その最後に流れた第二十二回「播磨大誤算」の予告が話題になっています。

＊以下第二十一回のネタバレを含みます。

＜第二十一回のあらすじ＞

秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）は、荒木村重（トータス松本）に代わって織田と毛利の間で揺れる播磨の攻略に当たる。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

難しい任務と思われたが、村重の仲介で出会った姫路城代・小寺官兵衛（倉悠貴）は、見事な手腕で播磨の国衆を織田方につけてみせる。

半兵衛（菅田将暉）の案で、秀吉はさらに西方へ兵を進めることを決め、西播磨へ。

一方、小一郎は但馬の竹田城攻めを任され、初めて総大将として戦に臨む！

次回予告

＊以下、本編最後に流れた次回予告

武装した別所長治に続き、別所賀相の姿が映し出される。

背景には秀吉の「長治殿は、織田につくと約束なされたはず」という声。

秀吉が家臣たちと協議する中、宮部継潤が慌ただしく駆け込んでくる。

思わず立ち上がる小一郎。

秀吉も眉間にしわを寄せ、身を乗り出す。

「毛利家の使者、安国寺恵瓊殿でございます」

襖が開くと、奥から姿を現したのは、立川談春さん演じる安国寺恵瓊。

追い詰められる村重

荒木村重が慌てた様子で立ち上がる。

次のシーンでは、村重が饅頭のようなものが入った木箱を信長に差し出している。

その傍らに歩み寄る信長。

「決して上様を裏切るようなことは…」という村重の声。

饅頭が刺さった刀の先を、信長が鋭く見つめる。

口をわずかに開き、ひどくおびえた様子で震える村重。

目の前には、饅頭が刺さった刀が…。

「上月城を見捨てよと申すのか」

場面は変わって、羽柴勢の本陣。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

秀吉が険しい表情で継潤に歩み寄る。

次の場面では、城の中で多くの人が斬られ、倒れている。

さらに、尼子勝久の姿も。

「援軍が来ぬとは 上月城を見捨てよと申すのか」

悲痛な叫びの後、雨の中で秀吉が膝から崩れ落ちる姿が映し出される。

半兵衛、ついに倒れる

穏やかな表情の半兵衛。

「それが一番おもしろい」

そう口にした直後、雨の中で台に突っ伏すように倒れ込む。

「いかがされた、竹中殿！」

駆け寄る黒田官兵衛。

半兵衛の身に何が起こったのか…。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。