６月１日の北海道内は広く高気圧に覆われ、札幌では３０．２℃を記録し、２０２６年の道内で初めてとなる真夏日を観測しています。



こうした暑さを避けるためのクーリングシェルターが、１日から開設されています。



（長南記者）「じりじりと日差しが照りつけ、噴水の周りには涼を求めて人だかりができています。暑いです」



札幌では午後３時時点で３０．２℃を観測し、２０２６年で初の真夏日になりました。





この暑さで大通公園では水遊びをする子どもたちの姿が見られました。（マチの人）「公園だと遊具が熱くて遊べないので、水辺の近くで涼を得ながら。涼んで遊びに来ました」（子ども）「暑い。暑いから涼みに来た」一方こちらでもー（荒木カメラマン）「風が温風のように体にまとわりつき、汗がふきだしてきます」北見では３２．６℃、津別で３３．４℃など道内４９地点で、２０２６年で初となる真夏日を観測しています。（マチの人）「きょう初めて外に出たんですけど、めちゃくちゃ暑くて長袖ミスったなと。急に暑くて体調とか崩しそう」こうした暑さから身を守る取り組みが始まりました。

札幌市の図書館です。



冷房設備があり、誰でも暑さをしのぐことができます。



札幌市ではこうした施設を暑さからの避難場所として「クーリングシェルター」に指定し、２０２５年より１か月前倒しました。



１日から市内２００か所以上で開設しています。



（子ども）「ちょっと涼しい」



（利用者）「涼しい場所が増えると子どもと行きやすい」



（利用者）「札幌も暑いのでおでかけしたときに涼む場所があるのはありがたい」



（札幌市中央図書館 立野靖館長）「クーラーも入っており涼しくなっているので、気軽に立ち寄っていただきたい。せっかくの機会なので、図書館にはたくさんの本があるのでご覧いただければ」



こうした暑さに、札幌市内の商業施設では暑さ対策グッズがずらりと並びます。



人気を集めているのがー



（長南記者）「枕に布団にクッションと部屋でリラックスするためのグッズが接触冷感で、触るとひんやりするんです」



触ると冷たい接触冷感の商品です。



こちらは就寝時の暑さをやわらげ、睡眠の質の向上に有効な接触冷感の寝具。



また、肌の熱を逃がしてくれるインナーなど様々な種類が登場しています。



商品だけでなく、涼しい店内で休憩できるスポットも用意されています。



（イオン札幌苗穂店 西村誠さん）「暑い夏ですから、店内の快適で涼しい環境でアミューズメントや買い物を楽しんでほしい」



まだ暑さに体が慣れていないこの時期。



涼しい室内で休憩をとったり、こまめに水分補給をするなどして熱中症に十分注意が必要です。