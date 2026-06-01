新しい公園でポケモンたちとの出会いを楽しんだ人気女子プロ ピカチュウとイーブイの可愛い2ショットにほっこり！
川崎志穂が自身のインスタグラムを更新。今年2月、東京・稲城市のよみうりランドにオープンした「ポケパーク カントー」を訪問すると、大好きなポケモンたちと一緒に撮った写真を投稿した。
【写真】「カラカラ・ヒトカゲ伝説」に胸アツ ポケモン好きの川崎志穂（全5枚）
1枚目は「フォレストエリア」で巨大なイワークに襲い掛かられてしまいそうな写真だ。2枚目はずんぐりとした姿が可愛らしいビッパがズラリと並んだ隣にちょこんと座っている写真。そして3枚目は大人気キャラ、ピカチュウとイーブイの2ショットだった。4枚目は「カヤツリタウン」にある噴水の周りにいる、ワニノコ、ミズゴロウ、ポッチャマ。最後は木々の中に1人でぽつんと立つカラカラの写真だった。川崎は「#カラカラ見つけた時にヒトカゲ説思い出して胸痛くなる私」と、ポケモン好きの間で広まる「カラカラの正体は尻尾の炎が灯らなかったヒトカゲである」という都市伝説にも触れていた。また投稿には「ルカリオが好き」と記されていたが、残念ながら公開された写真の中にその姿を見ることはできなかった。この投稿を見たファンからのコメントは「か、可愛い」「とても明るい笑顔ですね」「足長」「顔が小さい」など、ポケモンたちよりも川崎のルックスに集中していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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