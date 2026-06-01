「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳さんが5月21日、肝硬変のため東京都の病院で死去した。86歳。東京都出身。「亜麻色の髪の乙女」を歌唱した歌手・島谷ひとみが公式SNSを通じて追悼した。

「亜麻色の髪の乙女」はヴィレッジ・シンガーズが68年2月に発表した5枚目のシングル。2002年に歌手・島谷ひとみがカバー版を発表し、オリコンチャート最高4位に入る大ヒットとなった。また同局は03年第21回JASRAC賞、04年第22回JASRAC賞で、2年連続で銅賞を受賞している。

島谷は「橋本淳さん まるで、私の人生の物語を描いてくれたような存在でした。亜麻色の髪の乙女という曲を作ってくださりありがとうございました」と感謝を投稿。「橋本淳さんの詞の世界は、どの曲も表現に奥行きがあり、想像力を掻き立て、今の時代にはなかなかない生きてきた人生と照らし合わせるような素敵な物語でした。橋本淳さんの詞の世界が大好きでした」とつづった。

また「私が亜麻色に髪の乙女をカバーをさせていただいた後、お食事にご招待くださりました。ご自宅で奥様の手料理を振る舞ってくださり、“どこのレストランよりも妻の料理の方が美味しくってねぇ。”と素敵な笑顔でさらりと言うとても素敵な橋本淳さんを今も覚えております」とエピソードを回顧。「ここ数年はぜひお会いしましょうと言いながら会えませんでした。とても悔やんでおります。会える時には必ず会わなければと今強く感じております。私に作ってくれていると言ってくださっていた新曲も聴きたかったです」と悲痛な思いをつづり「これからも私は亜麻色の髪の乙女を大切に歌わせていただきます。心よりご冥福をお祈り申し上げます。ありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくった。

橋本さんは1939年7月8日生まれ。67年「涙のギター」で作詞家デビューを果たし才能を開花。68年12月に発表されたいしだあゆみ26作目のシングル「ブルー・ライト・ヨコハマ」は累計150万枚を超える売上を記録するミリオンセラーとなり、「横浜のご当地ソング」として現在も多くの世代から愛されている。2000曲を超える楽曲を発表し、オリコンチャート解析で「グループ・サウンズ（GS）関連で最も売れた作詞家」とされた。