世界ボクシング協会（WBA）は1日、WBA世界バンタム級王者・堤聖也（30＝角海老宝石）を休養王者とすることを発表した。

堤は昨年12月に暫定王者だった元世界5階級制覇ノニト・ドネア（フィリピン）に2―1判定勝ちし、2度目の王座防衛に成功した。しかし同一戦で負傷した鼻の状態が完治せず、予定されていたWBA同級休養王者アントニオ・バルガス（29＝米国）との団体内統一戦を見送っていた。

WBAは「この決定は、堤選手のチームが提出した書類（WBA医療委員会が評価した医療報告書を含む）を検討した上で下された」とし、堤がここ数カ月間、健康上の問題でトレーニングや試合ができなかったための決断であると主張。これに伴い、休養王者だったバルガスが正規王者に再び昇格するとした。

バルガスは13日（日本時間14日）、米アリゾナ州グレンデールでWBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳、23勝16KO）の挑戦を受ける。同一戦の勝者は、その後6カ月以内に堤と団体内統一戦を行わなければならない。