鹿児島県の一部で、FMラジオに中国語放送が入る現象が発生しています。

原因は、Eスポ（スポラディックE層）と呼ばれる、上空およそ100キロに突発的に発生する特殊な電離層です。Eスポは、夏場に時々発生する現象です。

ラジオ音声が混信する理由は？

上空の電離層は、特定の波長の電波を反射します。

突発的に発生するEスポは、電離層の中でも密度が非常に高いため、FMラジオの超短波を反射して、普段はFM波が届かない遠くまで電波が届く場合があります。

国立研究開発法人情報通信研究機構によると、スポラディックE層が非常に発達すると、通常は電離圏で反射されないVHFテレビ放送やFMラジオ放送など、VHF帯の電波が反射されて異常伝播し、遠くの放送局が混信することがあるということです。

特にカーラジオは影響受けやすい？

このＥスポが発生している影響で、MBCのFMラジオ放送のチャンネルに中国の放送が飛び込み、音声が中国語に差し替わったり、混信を与えているとみられます。

特に車での移動中は、地形や建物の影響で、ラジオの電波が少しでも弱くなる地点に入ると、強力に飛来してきた海外の電波に負けてしまい、混信やノイズとなって現れるとのことです。

Eスポは、ここ数日活発な状態が続いていて、しばらくラジオの混信などの影響が続くおそれがあります。

MBCラジオでは、FM放送が聴きにくい場合、AM放送かradikoの利用を呼びかけています。

強いスポラディックE層が確認された地域は？

国立研究開発法人情報通信研究機構によると、強いスポラディックE層が確認された地域と時間帯は以下の通りです。

北海道・稚内

05/31 09:30～10:15, 16:00～20:00

06/01 08:30～08:45

東京・国分寺

05/31 09:00～14:30, 22:15～23:45

06/01 00:00～00:30, 08:15～08:45

鹿児島・山川

05/31 09:00～11:30, 12:15～13:00, 15:30

06/01 07:15～08:45

沖縄・大宜味

05/31 09:00～11:45, 13:30～13:45

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