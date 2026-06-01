テクニカルポイント ユーロドル、方向性薄れる、２００日線や雲との位置関係をチェック テクニカルポイント ユーロドル、方向性薄れる、２００日線や雲との位置関係をチェック

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テクニカルポイント ユーロドル、方向性薄れる、２００日線や雲との位置関係をチェック



1.1783 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1748 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1703 一目均衡表・雲（上限）

1.1698 100日移動平均

1.1687 一目均衡表・基準線

1.1682 200日移動平均

1.1673 21日移動平均

1.1651 現値

1.1648 一目均衡表・雲（下限）

1.1631 10日移動平均

1.1631 一目均衡表・転換線

1.1563 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1515 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロドルは5月中盤までの下降トレンドは一服している。200日線（1.1682）が目先のレジスタンスとなっている。また、一目均衡表の雲が1.1648から1.1703までの範囲に位置しており、現在の水準はその雲下限付近となっている。雲の下限でサポートされてその中に定着するのか、それとも上値を抑えられて再び雲を下抜ける（弾き返される）のかの分岐点となっている。RSI（14日）は48.2と、売買のバランスはほぼ均衡している状況だ。

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