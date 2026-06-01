投資アプリを使った架空の株式投資話を持ちかけられ、山形市の60代の男性が現金1511万円をだまし取られるSNS型投資詐欺事件がありました。



警察によりますと、被害にあったのは山形市に住む60代の男性です。男性は今年3月上旬、投資サイトの相談窓口にメッセージを送ったところ、証券会社のアナリストを名乗る「山本○○」と称する人物とLINEでつながりました。

その後、「上昇する株を自動判別できるアプリがある」「多くの投資家で株価をつり上げる仕組みだ」「利益率は投資額の10%」などと持ちかけられ、アプリをインストールした上で、紹介された別のLINEアカウントから指定された口座に現金を振り込みました。

アプリ上では利益が出ているように表示され、資金を引き出せたこともあったため投資を続けましたが、実在の証券会社に確認したところ関係を否定され、詐欺に気付きました。被害額は7回の振り込みで計1511万円に上るということです。

警察は、SNSやインターネット上で知り合った相手から投資話を持ちかけられた場合は詐欺を疑うよう呼びかけています。