「優良株を教える」などとするインターネット広告をきっかけに、山形市の50代の男性が現金190万円をだまし取られるSNS型投資詐欺事件がありました。



警察によりますと、被害にあったのは山形市に住む50代の男性です。男性は今年2月中旬、サイト上の広告から証券会社のアナリストを名乗る「佐藤○○」と称する人物とLINEでつながり、株式投資の助言を受けるようになりました。

その後、「上昇する株を自動判別するアプリがある」「投資家を集めて株価を上昇させる仕組みだ」「利益率は7%」などと説明され、「KOSOKU」というアプリをインストールしました。さらに紹介された別のLINEアカウントから指定された口座に現金を振り込みました。

ウェブサイト上では利益が出ているように表示されていましたが、出金を求めると先延ばしされ、不審に思った男性が弁護士に相談したことで詐欺に気付いたということです。被害額は3回の振り込みで計190万円に上ります。

警察は、SNSなどで知り合った相手からの投資話や「確実にもうかる」といった説明は詐欺の可能性が高いとして、注意を呼びかけています。