７人組音楽グループ「ＸＧ」が３１日（日本時間１日）、米・ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたドジャース―フィリーズの始球式を務めた。

日米通して初めての始球式を務めた７人はこの日、ドジャースのユニフォームを着用。ＪＵＲＩＮは、同日先発投手を務めた山本由伸の「１８」、ＣＨＩＳＡはロバーツ監督の「３０」、ＨＩＮＡＴＡはフレディ・フリーマンの「５」、ＨＡＲＶＥＹは佐々木朗希の「１１」、ＪＵＲＩＡはクレイトン・カーショウ選手の「２２」、ＭＡＹＡはムーキー・ベッツ「５０」、ＣＯＣＯＮＡは大谷翔平「１７」を着て登場した。

メンバーが見守る中、捕手を務めた佐々木に対して、リーダーのＪＵＲＩＮがワンバン投球。観客を大いに盛り上げた。

投球後は、佐々木とこの日誕生日を迎えたロバーツ監督とマウンド上で交流し記念撮影。ＪＵＲＩＮは「初めての始球式がドジャー・スタジアムということで、朝から心臓がバクバクで緊張してたんですが、楽しんで投げることができました！ 貴重な体験ができ、大変光栄です！」とコメント。また、ＭＡＹＡは、「ＬＡのＡＬＰＨＡＺ（ファンの総称）のみんなに会えて本当にうれしかったです！ 久しぶりにみんなに会えてすごく幸せでした。そして、これから始まる北米ツアーも本当に楽しみにしています！また、みんなに会えるのが楽しみです！」と喜びを口にした。

７人は、６日に英・ロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催される英最大の音楽フェスティバル「Ｃａｐｉｔａｌ’ｓ Ｓｕｍｍｅｒｔｉｍｅ Ｂａｌｌ ２０２６」に日本人アーティストとして初出演し、その後アジア、北米、ＵＫ＆ヨーロッパ、オーストラリアと世界各地を巡るワールドツアーを行う。