今季限りでの引退を発表した元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が、最後の木下グループ・ジャパン・オープン（９月３０日開幕、東京・有明）に出場する。１日、主催の日本テニス協会が、錦織にシングルス本戦のワイルドカード（主催者推薦枠）を与えると発表した。錦織にとって、思い出深いジャパン・オープンに最後の出場となる。

錦織は、１９７３年に男子ツアー公式戦として始まったジャパン・オープンで、初めて優勝した地元日本選手だ。２０１２年に、決勝でラオニッチ（カナダ）をフルセットで下し初優勝。１４年は、全米準優勝の凱旋として出場し、１２年同様に、ラオニッチを下して涙の２度目の優勝となった。

日本テニス界の記録を塗り替えてきた錦織は、ジャパン・オープンでも日本選手の数々の記録を持っている。通算２４勝９敗は、日本男子最多勝利数だ。また、１８歳９か月での２００８年の１回戦勝利は、日本男子の最年少記録となっている。

錦織は、５月１日に、自身のＳＮＳで、今季限りでの引退を発表した。それ以降、また大会出場はない。現時点で出場が予定されているのは、２０１５年に優勝した７月２７日から米ワシントンＤＣで行われるムバダラ・シティＤＣオープン。そして、木下グループ・ジャパン・オープンの２大会となっている。

錦織は「木下グループジャパンオープンへの出場が決まりました。僕にとって最後のジャパンオープンになります。この大会にはいろんな思い出がつまっています。いろんな思いもあふれると思います。その中で最後、かっこいい姿を皆さんの前で出せるように頑張ります。ぜひ応援よろしくお願いします」とコメントしている。