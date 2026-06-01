6月から検索が急上昇！火を使わずに1品できて食欲そそる、暑い日においしい「ねばねば」レシピ

クックパッドの食の検索データサービス「たべみる」をみてみると、6月以降に「ねばねば」の検索が急上昇します。暑くて食欲がわかない日や、キッチンで火を使いたくない日にぴったりのレシピを集めました。自分の好きな具材をプラスしてアレンジするのも良さそうですよ。

▼トマトとみょうがをプラス！夏野菜たっぷり「ネバネバ夏のバクダン」

トマトとみょうがで爽やかさをプラスした、夏らしいひと皿。納豆・しらす・めかぶ・長芋・オクラと、ねばねば食材を集めた贅沢な1品です。ぽん酢と生姜すりおろしでさっぱりまとめているので、食欲が落ちがちな暑い日でもするっと食べられます。仕上げに温泉卵や卵黄を真ん中にのせれば、見た目もごちそう感が出ますよ。

▼梅干し×ぽん酢でさっぱり爽快「オクラと長芋のネバネバサラダ」

クックパッドの人気検索で1位を獲得したこともある、実力派のレシピです。オクラ・きゅうり・長芋・めかぶを梅干しとぽん酢で和えるだけで完成するので、火を使う工程がほとんどありません。梅の酸味が夏の暑さをやわらげてくれる、さっぱりとした味わい。お好みでかつお節やわさびを加えると、さらに風味が増しておすすめです。





「ねばねば」レシピは、火を使わずに手早く作れるものばかり。暑い季節の副菜に、ぜひ取り入れてみてくださいね。