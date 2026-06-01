MLBは現地5月までの日程が終了しました。

ナ・リーグ西地区では、3年連続ワールドチャンピオンを目指すドジャースが38勝21敗の貯金17で首位キープ。一時はパドレスに首位を明け渡しましたが、直近は5カード連続勝ち越しで、直近10戦8勝2敗と好調で5.5ゲーム差をつけました。

現地5月31日のフィリーズ戦は山本由伸投手が6回途中無失点10奪三振の快投で勝利に貢献。また大谷翔平選手も5月は3勝、防御率1.08、佐々木朗希投手も2勝、防御率3.18と奮闘みせました。

上位3チームが貯金とする中、4位のジャイアンツが月間10勝18敗、5位のロッキーズは8勝20敗と苦戦。首位と大きな差が開いています。

中地区では、ブリュワーズが月間19勝7敗と躍進。35勝21敗の貯金14で地区首位に立ちます。また鈴木誠也選手や今永昇太投手が所属のカブスは現地4月末から10連勝もありましたが、5月16日から悪夢の10連敗を記録し、ジェットコースターのような5月を終えて、32勝28敗の貯金4となっています。また、中地区は全チームが貯金生活となっています。

東地区ではブレーブスが月間18勝10敗でメジャー最速で40勝に到達。一方、4月終了時には借金7だったフィリーズが監督交代もはさみ、月間18勝10敗と立て直してきました。