１日の債券市場で、先物中心限月６月限は４営業日ぶりに反落。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が長期化するとの見方から国内の物価上振れリスクが意識された。



米ニュースサイトのアクシオスは５月３０日、「トランプ米大統領がイランとの戦闘終結の合意案について、高濃縮ウランの処分に関する具体的な記述を入れる修正を求めた」と報道。イランの国営メディアは３１日、「ガリバフ国会議長は自国民の権利が確保されるという確証がない限り、紛争を終結させるいか⁠なる合意も受け入れないと述べた」と伝えた。中東情勢の先行き不透明感が改めて広がるなか、この日の時間外取引で米原油先物が上昇したことから国内のインフレ圧力が強まるとの警戒感が台頭。債券先物は前週末にかけて３日続伸していた反動が出やすいほか、日経平均株価の大幅高も影響し、午前１０時４０分すぎに１２８円６０銭まで下押す場面があった。その後は下げ渋る動きとなったが、時間外取引での米長期金利の上昇が重荷となり戻りは限定的。きょうは国債入札や日銀の国債買いオペといった需給面でのイベントがなく、あす２日に財務省による１０年債入札を控えていることが手掛けにくさにつながった面もあった。



先物６月限の終値は、前週末比１５銭安の１２８円７４銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時２．６９０％に上昇し、午後３時の時点では前週末に比べて０．０３０％高い２．６８０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS