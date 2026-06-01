明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・経常収支
１０：３０ 豪・住宅建設許可件数
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２３：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
※マレーシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ダイサン<4750>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・経常収支
１０：３０ 豪・住宅建設許可件数
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２３：００ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁の発言
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
※マレーシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ダイサン<4750>
出所：MINKABU PRESS