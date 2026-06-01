JO1、USオリジナルEPの新アーティスト写真公開！北米ツアー会場も決定

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JO1が、2026年秋にリリースするUSオリジナルEPの新アーティスト写真を一挙公開。

同時に特設サイト「NORTH AMERICAN TOUR & US EP RELEASE OFFICIAL TRACKER」がオープンし、SNSでは今後のスケジュールも公開された。

■「迫力がスゴい！」と大反響の新アーティスト写真

新アーティスト写真のビジュアル公開を受け、JAM（ファンネーム）からは、

「OMG！」

「カッコ良すぎる！ 楽しみ！」

「強そう！ 迫力がスゴい！」

などといった驚きと期待の声が集まっている。

さらに、10月に開催する全5公演の北米ツアー『2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR』の開催会場も発表され、6月5日（現地時間）よりチケットの販売も開始となる。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.秋 ON SALE

EP『タイトル未定（USオリジナルEP）』

■ツアー情報

『2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR』

10/02（金） トロント・Danforth Music Hall

10/04（日） ニューヨーク・Terminal 5

10/06（火） シカゴ・Copernicus Center

10/08（木） サンフランシスコ・The Warfield

10/11（日） ロサンゼルス・The Novo

■関連リンク

特設サイト「NORTH AMERICAN TOUR & US EP RELEASE OFFICIAL TRACKER」

https://cloud.jo1.jp/feature/jo1_us?lang=en#top

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/

■【画像】『2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR』ポスター