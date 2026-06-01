JO1、USオリジナルEPの新アーティスト写真公開！北米ツアー会場も決定
JO1が、2026年秋にリリースするUSオリジナルEPの新アーティスト写真を一挙公開。
同時に特設サイト「NORTH AMERICAN TOUR & US EP RELEASE OFFICIAL TRACKER」がオープンし、SNSでは今後のスケジュールも公開された。
■「迫力がスゴい！」と大反響の新アーティスト写真
新アーティスト写真のビジュアル公開を受け、JAM（ファンネーム）からは、
「OMG！」
「カッコ良すぎる！ 楽しみ！」
「強そう！ 迫力がスゴい！」
などといった驚きと期待の声が集まっている。
さらに、10月に開催する全5公演の北米ツアー『2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR』の開催会場も発表され、6月5日（現地時間）よりチケットの販売も開始となる。
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
■リリース情報
2026.秋 ON SALE
EP『タイトル未定（USオリジナルEP）』
■ツアー情報
『2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR』
10/02（金） トロント・Danforth Music Hall
10/04（日） ニューヨーク・Terminal 5
10/06（火） シカゴ・Copernicus Center
10/08（木） サンフランシスコ・The Warfield
10/11（日） ロサンゼルス・The Novo
■関連リンク
特設サイト「NORTH AMERICAN TOUR & US EP RELEASE OFFICIAL TRACKER」
https://cloud.jo1.jp/feature/jo1_us?lang=en#top
JO1 OFFICIAL SITE
https://jo1.jp/