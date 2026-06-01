―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の5月28日から5月29日の決算発表を経て6月1日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　東和フード <3329>
　26年4月期の経常利益(非連結)は前の期比3.1％増の11.3億円に伸びたが、27年4月期は前期比20.6％減の9億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9238> バリューＣ 　　東Ｇ 　 -10.09 　　5/29　本決算　　　　黒転
<3329> 東和フード 　　東Ｓ　　 -0.79 　　5/29　本決算　　　-20.56
<4707> キタック 　　　東Ｓ　　 -0.61 　　5/29　　上期　　　 13.11

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6月1日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース