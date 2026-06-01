―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の5月28日から5月29日の決算発表を経て6月1日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6228> ＪＥＴ 東Ｓ +15.98 5/29 本決算 －

<4369> トリケミカル 東Ｐ +11.91 5/29 1Q 51.52

<4627> ナトコ 東Ｓ +10.48 5/29 上期 90.33

<7247> ミクニ 東Ｓ +7.40 5/29 本決算 4.79



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6月1日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース