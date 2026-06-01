年５０万人以上がレジャーに訪れる琵琶湖の環境保全を目的に、滋賀県が１日、協力金を募る制度を始めた。

県が公費を投じ、県民税も課す一方、県外からの利用者はほぼ負担がなく、不満がくすぶっていた。１円から寄付できるキャッシュレス決済の募金で広く負担を求めるが、善意に頼る制度がどこまで広がるかは未知数だ。（大津支局 矢野彰、青山大起）

■制度きょうから

「デジタル募金箱 びわぽち」の名称で、１日からレジャー施設やカフェなど１７か所に「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」の二次元コードを設置した。スマートフォンをかざすだけで簡単に寄付できる。設置イベントでは、マリンレジャー施設「ヤマハマリーナ琵琶湖」（大津市）の担当者が「琵琶湖の美しい環境を次世代につなぐ活動を応援する。スマホで気軽にできると呼びかけたい」と話した。

琵琶湖は水上バイクや遊泳客が多く、ブラックバスなどの釣りも人気だ。マリーナや水泳場の利用者は約５２万４０００人（２０２３年）に上り、京阪神や中部地方からの来訪も多い。

琵琶湖の環境保全の財源確保は、県の長年の課題となってきた。

レジャー客による車の進入やゴミ放置が問題となり、県は２０００年頃から課税を検討。「琵琶湖レジャー利用税」の導入を目指したが、水辺はどこでも出入りができ、公平な徴収が不可能だとして見送った。一方で県民は０６年度から、琵琶湖の水源を守る森林の保全を目的とした「琵琶湖森林づくり県民税」（年８００円）を納めている。

不公平感が解消されず、利用者負担の検討を続ける中で、初期投資や維持費用が抑えられるキャッシュレス決済に着目。協力金の導入に踏み切った。

琵琶湖では、航行規制水域で急旋回や蛇行などの違反行為をするプレジャーボートが後を絶たず、県が２５年度に出した停止命令は過去最多の３４件。例年、８割以上が県外の利用者だ。規制水域を示すブイ（１基約３０万円）は約１５０基設置したが、倍以上が必要で、夏場に運航する監視船は年約３５０万円かかる。

条例でリリースが禁じられている外来魚は、釣り客が専用ボックスなどに入れたものを県職員らが回収する。費用は年約９５０万円。船舶の安全航行や水質保全のため、年約２億円かけて水草を刈り取っている。このため、県は協力金制度で環境保全への意識を高め、広く費用を負担してもらいたいという。年数百万円程度を見込み、寄付金として処理する。

一方、利用者からは疑問の声もあがる。琵琶湖で釣りをしていた大阪府高槻市の男性会社員（５６）は「『自分は汚していない』と払わない人もいるだろう。協力金は不公平感がある」と懐疑的だ。湖岸を散歩していた滋賀県草津市の無職男性（８２）は「琵琶湖保全のためなら協力してくれる人は多いと思うが、高齢者は（二次元コードの扱いに）困ってできない人もいるのでは」と話した。

利用者負担の動き相次ぐ

国立公園や国定公園は、国や都道府県が公費で管理している。琵琶湖と周辺地域も国定公園だ。近年はこうした景勝地で、利用者負担を求める動きが相次ぐ。

富士山では、静岡、山梨両県が２０１４年度から協力金１０００円を募っていたが、インバウンドの急増などから２５年度、入山料（通行料）４０００円として義務化。収入は両県で計９億９０００万円に上った。

中国地方最高峰の大山でも、２２年から鳥取県などが１人５００円の入山協力金を募る。２５年は約５００万円集まり、トイレや登山道の維持管理に充てられた。環境省は３月、自治体などが国立公園で利用者負担を求める際の指針を公表し、検討すべき項目などを紹介している。