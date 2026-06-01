プロ野球・ロッテの新守護神として腕を振っている横山陸人投手。ここまで両リーグトップとなる19セーブをマークしています。

前日の阪神戦では2点リードで迎えた9回のマウンドに登板。連打などで2アウト満塁をつくられるなど、ヒヤリとする場面もありましたが、強力打線を無失点に抑えセーブを記録しました。試合後には「最後の最後までファンの皆さんが楽しめたかなと思います」と観客をわかせる場面も。今後に向けても「まだまだシーズン長いので、もっともっとこの数字を積み重ねていけるように頑張ります」と意気込みました。

交流戦最初のカードとなった広島戦では3連投の起用に応え、3試合連続セーブをマーク。横山投手は5月だけで怒とうの11セーブをマークしました。4月29日にはわずか3球でのセーブも達成。その躍動が度々話題となっています。

これまでロッテで守護神として起用を重ねていたのは益田直也投手。これまでわずか4投手しか達成したことがない通算250セーブにも、あと「2」と迫っています。しかし昨季は救援失敗も相次ぎ、シーズン終盤から戦線を離脱。今季はいまだセーブシチュエーションでの起用がありません。

この“250セーブ”でいえば、DeNAの山粼康晃投手が今季すでに13セーブをマーク。現時点で245セーブとしており、益田投手よりも早く記録達成となるかもしれません。