「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏が1日、インスタグラムを更新し、子供達が自宅に泊まっていったことを報告した。与沢氏は笑顔満開の写真を投稿している。



【写真】娘を膝に抱き、至福の表情に「素敵な笑顔です!!」

与沢氏は「子供たち（9歳、5歳、2歳）が、泊りに来てくれました。ありがとう」と娘を抱いた写真を投稿。珍しく満面に笑みを浮かべ、父親としての喜びに浸っている。



フォロワーから「1番幸せそうです!」「与沢さんほんと今までに無いくらい素敵な笑顔です!!」「笑顔がいっぱい 至福の時間ですね」「素敵な笑顔 可愛いお子様との時間。愛おしい時間ですね。これからも投稿、楽しみにしてます」と感想が届き、また、与沢氏が昨年離婚したことから「辛さを乗り越え、嬉しさ、倍増ですね」「いい笑顔 一年後にこんな幸せな笑顔見れると思わんかった」との投稿も届いた。



与沢氏は昨年4月に離婚を発表。「奥さんから離婚したいと言われました。仕方ないので、そうするしかないです」「一人でいると気が狂いそう。12年の一緒の生活が終わりました。でも本当に自分のせいです。100％」などと投稿していた。



（よろず～ニュース編集部）