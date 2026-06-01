NHKの連続テレビ小説「とと姉ちゃん」で女優・高畑充希が演じたヒロイン小橋常子の末の妹・美子（杉咲花）の少女時代を演じた伊礼姫奈（＝当時・根岸姫奈）が1日までに自身のインスタグラムを更新。「とと姉ちゃん」でのおかっぱ頭のが印象的だったが、ウエーブロングヘアの20歳の初々しい姿を披露した。



【写真】「可愛いが渋滞してる」すっかり成長！ロングウエーブな髪で可愛いのに綺麗♡

伊礼は映画「ライフセーバー！」に出演。福井での先行上映に合わせて、現地で舞台挨拶。個性的なオフベージュのスーツ姿で会場の椅子に座り力強い目線。また合間の会場外では大胆に編まれたワンピース姿のオフショットも披露した。フォロワーも「可愛いが渋滞してる」「髪の毛まきまき可愛すぎるよ！」が大絶賛していた。



「とと姉ちゃん」から早10年。その後は、映画「18歳、つむぎます」(2022年)に主演、昨年のNHK大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」にも女郎役で出演していた。「とと姉ちゃん」が昨年再放送時されたときには、「よっちゃん？大っきくなって綺麗になったね」「立派に成長されて驚きました」「ただただ可愛い」といった声があがっていた。



また今年の成人式には清楚な振袖姿も披露していた。



（よろず～ニュース編集部）