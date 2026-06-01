◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

切り替える。前を向く。書き手として多用しがちな表現だが、なかなか実行できないことだ。私より２０歳年下。オリックス・宮城大弥投手は苦難に直面しても、実に堂々としていた。

４月９日のロッテ戦で左肘を負傷し、緊急降板。１か月後には米国で、左肘内側側副靱帯（じんたい）再建術を受けた。「大事な体をもっと、愛しておけば良かったのかな…」。渡米前のある時につぶやき、少しだけ笑顔をみせた。現実を受け入れ、ポジティブになれる理由は。そこにはチームメートの支えもあった。

日本人選手も外国人選手も関係なく、仲良しなのがオリックスの特長だ。ロッテ戦で登板したペルドモやマチャドはケアを後回しにし、宮城のもとへ駆け寄った。「大丈夫か？」。先発のエスピノーザも同様の手術を経験。尊敬するエースへ熱い気持ちを伝えた。

「あなたは若いから、頑張れば絶対にレベルアップして帰ってこられる。待ってるよ！」。スマホの翻訳機能を使い、日本語のメッセージに変換。そのまま宮城に画面を見せた。今季から加入したジェリーも「どうなった？」と手術までの過程を気にかけていた。手術が決まると、全員が「祈ってるから」とエールを送った。宮城が誠実で謙虚な人であることも理由だが、助っ人がここまで心を通わせようとするのも珍しい。

絶対的な柱だった山本由伸（ドジャース）が大リーグへ挑戦し、３年目。日本人選手からも心配、温かい激励があった。「自分の明るい未来を想像するしかありません」。最大目標は１年後の試合復帰。エースがつくる「恩返しのかたち」に注目していきたい。（プロ野球担当・長田 亨）

◆長田 亨（ながた・とおる） ２００４年入社。プロ野球、サッカーを担当。元ＤＦ、３バックの右です。