日向坂46・藤嶌果歩が見事なノーバン投球。推しに酔いしれた横浜の夜が大盛況で幕を閉じる！
横浜DeNAベイスターズが、5月26日(火)〜28日(木) 対オリックス・バファローズの3連戦にて『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』を開催した。
本イベント、場内スペシャルゲストとして26日に≠ME、27日にAKB48、28日に日向坂46が試合前の「叫べ！大星援SHOWTIME」、セレモニアルピッチ、各種イニング間イベントおよび試合後の「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL LIVE」に登場し、球場内を盛り上げるというもの。
また、BAYガーデンステージゲストして、26日にDevil ANTHEM.、27日になみだ色の消しごむ、28日にchuLaがそれぞれ来場。試合前の「推せ推せ！BAYガーデンIDOL LIVE」でパフォーマンスをした。
さらには、横浜スタジアム横にある「THE LIVE Supported by 大和地所」のステージ上で、試合前に「推せ推せ！THE LIVE IDOL LIVE」を初開催。26日はMAPA、27日はマジカル・パンチライン、28日は虜なるプレリュードがパフォーマンスするなど3ステージで盛り上げた。
イベント最終日に登場したchuLaは横浜公園内のBAYガーデンステージでパワフルなライブを披露。横浜DeNAベースターズのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」とも共演し、試合前にファンの士気を高めていた。
そして、試合直前には横浜スタジアムで過去周年記念ライブを開催するなど縁の深い日向坂46のメンバーが登場。「キュン」を披露しスタジアムは大いに盛り上がりをみせる。
続くセレモニアルピッチではメンバーの藤嶌果歩が見事なノーバン投球を披露。なんと今シリーズは≠MEの櫻井もも、AKB48の伊藤百花もノーバン投球をしており、三日連続でノーバンを達成する快挙を遂げた。
投球を終えた藤嶌果歩は、「すごく緊張したんですが、真っ直ぐ投げることができて、嬉しかったです。今日は後ろにメンバーが応援してみてくれていたので、とても心強くて安心して投げることができました。点数は460点です。46にかけまして」と満面の笑顔で語ってくれた。
見守っていた小坂奈緒は「真っ直ぐボールが飛んでいくのが見えたので、本当にさすが藤嶌だなと思いました」と絶賛。後輩の大野愛美は「果歩さんは普段可愛らしくてラブリーな一面があるんですけど、今日はそのカッコいい姿を後輩としても見れて嬉しかったです」と活躍を喜んだ。
ちなみに試合は、1点ビハインドだった7回に京田陽太が3ランホームランを放ち逆転に成功。9回に出てきた山崎康晃がランナーを背負うも無失点で締め、3−1で横浜DeNAベースターズが勝利した。
勝利の女神として、しっかり貢献した日向坂46のメンバーたちは試合終了後、さらなるライブへ。4月のひな誕祭で初披露した17thシングルの「Kind of love」の2回目のライブ披露も横浜スタジアムで行うことになり、会場のボルテージも最高潮に。ライブでは花火も打ち上がり、大盛り上がりのうちにイベントは幕を閉じた。
chuLaセトリ
M1：Shooting STAR
M2：ちゅららんレーサー
M3：全力ハリケーン
M4：ジュリセン☆ちゅら無双
M5：閃光8
M6：トキメキCherry
日向坂46セトリ
試合前
M1：キュン
試合後
M1：君はハニーデュー
M2：好きになるクレッシェンド
M3：クリフハンガー
M4：Kind of love
文／八木康晴 撮影／後藤 巧
本イベント、場内スペシャルゲストとして26日に≠ME、27日にAKB48、28日に日向坂46が試合前の「叫べ！大星援SHOWTIME」、セレモニアルピッチ、各種イニング間イベントおよび試合後の「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL LIVE」に登場し、球場内を盛り上げるというもの。
さらには、横浜スタジアム横にある「THE LIVE Supported by 大和地所」のステージ上で、試合前に「推せ推せ！THE LIVE IDOL LIVE」を初開催。26日はMAPA、27日はマジカル・パンチライン、28日は虜なるプレリュードがパフォーマンスするなど3ステージで盛り上げた。
イベント最終日に登場したchuLaは横浜公園内のBAYガーデンステージでパワフルなライブを披露。横浜DeNAベースターズのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」とも共演し、試合前にファンの士気を高めていた。
そして、試合直前には横浜スタジアムで過去周年記念ライブを開催するなど縁の深い日向坂46のメンバーが登場。「キュン」を披露しスタジアムは大いに盛り上がりをみせる。
続くセレモニアルピッチではメンバーの藤嶌果歩が見事なノーバン投球を披露。なんと今シリーズは≠MEの櫻井もも、AKB48の伊藤百花もノーバン投球をしており、三日連続でノーバンを達成する快挙を遂げた。
投球を終えた藤嶌果歩は、「すごく緊張したんですが、真っ直ぐ投げることができて、嬉しかったです。今日は後ろにメンバーが応援してみてくれていたので、とても心強くて安心して投げることができました。点数は460点です。46にかけまして」と満面の笑顔で語ってくれた。
見守っていた小坂奈緒は「真っ直ぐボールが飛んでいくのが見えたので、本当にさすが藤嶌だなと思いました」と絶賛。後輩の大野愛美は「果歩さんは普段可愛らしくてラブリーな一面があるんですけど、今日はそのカッコいい姿を後輩としても見れて嬉しかったです」と活躍を喜んだ。
ちなみに試合は、1点ビハインドだった7回に京田陽太が3ランホームランを放ち逆転に成功。9回に出てきた山崎康晃がランナーを背負うも無失点で締め、3−1で横浜DeNAベースターズが勝利した。
勝利の女神として、しっかり貢献した日向坂46のメンバーたちは試合終了後、さらなるライブへ。4月のひな誕祭で初披露した17thシングルの「Kind of love」の2回目のライブ披露も横浜スタジアムで行うことになり、会場のボルテージも最高潮に。ライブでは花火も打ち上がり、大盛り上がりのうちにイベントは幕を閉じた。
chuLaセトリ
M1：Shooting STAR
M2：ちゅららんレーサー
M3：全力ハリケーン
M4：ジュリセン☆ちゅら無双
M5：閃光8
M6：トキメキCherry
日向坂46セトリ
試合前
M1：キュン
試合後
M1：君はハニーデュー
M2：好きになるクレッシェンド
M3：クリフハンガー
M4：Kind of love
文／八木康晴 撮影／後藤 巧