サンローラン、ラフィアバッグで描く2026年の夏──「パニエ」「イカール」「オキザリス」が登場
近年のラグジュアリーファッションにおいて、天然素材は単なる季節素材ではなくなっています。ラフィアやストロー、リネンといった自然素材は、クラフツマンシップや時間の豊かさを象徴する存在として再評価され、メゾンの美意識を映し出す重要な表現のひとつとなっています。
Courtesy of Saint Laurent
サンローランは、2026年夏に向けたラフィアバッグコレクションを発表しました。新作「PANIER（パニエ）」をはじめ、メゾンを代表する「ICARE（イカール）」、そして人気の「OXALIS（オキザリス）」シリーズまで、自然素材の温かみと洗練されたシルエットが共存するバッグがラインアップします。
ラフィアという素材の再解釈
今回のコレクションに共通するのは、ラフィア素材ならではの軽やかさと、サンローランらしい都会的なエレガンスです。
Courtesy of Saint Laurent
天然素材の柔らかな表情を活かしながらも、バッグにはメゾンを象徴する“YSL”の「カサンドラ」ロゴを配し、ラグジュアリーな存在感をさりげなく表現。ナチュラルなムードとシャープな美意識が共存するデザインに仕上げられています。
新作「PANIER」が描く夏のスタイル
2026年夏コレクションから登場する新作「PANIER（パニエ）」は、ハンドメイドで編み上げられたラフィアの風合いが魅力のバッグです。
Courtesy of Saint Laurent
バッグ中央には編み込まれたカサンドラロゴを配置。細長いカーフレザーのハンドルが全体を引き締め、リラックス感のある素材使いの中にもメゾンらしい洗練を感じさせます。収納力にも優れ、都市での日常使いからリゾートシーンまで幅広く活躍するデザインです。自然素材の温かみと都会的なエッジを融合させた、サンローランならではのタイムレスなサマーバッグと言えるでしょう。
アイコンバッグ「ICARE」の新たな表情
サンローランを象徴するアイコンバッグ「ICARE（イカール）」も、ラフィア素材によって新たな表情を獲得しました。
Courtesy of Saint Laurent
クロシェ編みで仕立てられた柔らかなフォルムは、軽やかな季節感を演出しながらも、存在感のあるカサンドラロゴによって力強い印象を与えます。2026年夏コレクションではルージュカベルネとライトムスク、さらに秋コレクションではナチュラルカラーも登場。複数の持ち方に対応するデザインによって、機能性とエレガンスを両立しています。
ジェンダーを超えて支持される「OXALIS」
2024年の登場以来、高い人気を集める「OXALIS（オキザリス）」も継続展開されます。
Courtesy of Saint Laurent
ハンドクラフトによるマクラメ編みが生み出す繊細な表情と軽やかな抜け感が特徴。長さ調整可能なデュアルストラップを採用し、機能性にも配慮されています。ジェンダーを問わず取り入れやすいデザインは、近年のラグジュアリー市場におけるユニバーサルな価値観とも重なり、幅広いスタイリングに寄り添います。
夏のラグジュアリーを再定義する
かつてラフィアバッグは、リゾートのための季節アイテムという印象が強い存在でした。しかし現在では、自然素材そのものがラグジュアリーを語る重要な要素となっています。サンローランのラフィアバッグコレクションは、クラフツマンシップ、機能性、そしてタイムレスな美しさを兼ね備えながら、夏のスタイルに新たな軽やかさをもたらします。
自然と都市、リゾートと日常。その境界を軽やかに行き来する2026年の夏を象徴するコレクションとなりそうです。
【INFORMATION】
PANIER Small Bag
価格：\335,500（税込）
素材：ラフィア
カラー：ナチュラル
サイズ：44 × 22 × 22 cm
PANIER Medium Bag
価格：\423,500（税込）
素材：ラフィア
カラー：ナチュラル
サイズ：52 × 29 × 29 cm
ICARE Medium Bag
価格：
[ルージュカベルネ／ライトムスク] \753,500（税込）
[ナチュラル] \687,500（税込）
素材：ラフィア
サイズ：46 × 28 × 15 cm
OXALIS Shoulder Bag
価格：\363,000（税込）
素材：ラフィア
カラー：ヴィンテージブラウン、ブラック
サイズ：
[ヴィンテージブラウン] 38 × 46 × 2.5 cm
[ブラック] 37 × 40 × 3 cm
お問い合わせ：
サンローラン クライアントサービス
TEL：0120-95-2746
Courtesy of Saint Laurent
サンローランは、2026年夏に向けたラフィアバッグコレクションを発表しました。新作「PANIER（パニエ）」をはじめ、メゾンを代表する「ICARE（イカール）」、そして人気の「OXALIS（オキザリス）」シリーズまで、自然素材の温かみと洗練されたシルエットが共存するバッグがラインアップします。
今回のコレクションに共通するのは、ラフィア素材ならではの軽やかさと、サンローランらしい都会的なエレガンスです。
Courtesy of Saint Laurent
天然素材の柔らかな表情を活かしながらも、バッグにはメゾンを象徴する“YSL”の「カサンドラ」ロゴを配し、ラグジュアリーな存在感をさりげなく表現。ナチュラルなムードとシャープな美意識が共存するデザインに仕上げられています。
新作「PANIER」が描く夏のスタイル
2026年夏コレクションから登場する新作「PANIER（パニエ）」は、ハンドメイドで編み上げられたラフィアの風合いが魅力のバッグです。
Courtesy of Saint Laurent
バッグ中央には編み込まれたカサンドラロゴを配置。細長いカーフレザーのハンドルが全体を引き締め、リラックス感のある素材使いの中にもメゾンらしい洗練を感じさせます。収納力にも優れ、都市での日常使いからリゾートシーンまで幅広く活躍するデザインです。自然素材の温かみと都会的なエッジを融合させた、サンローランならではのタイムレスなサマーバッグと言えるでしょう。
アイコンバッグ「ICARE」の新たな表情
サンローランを象徴するアイコンバッグ「ICARE（イカール）」も、ラフィア素材によって新たな表情を獲得しました。
Courtesy of Saint Laurent
クロシェ編みで仕立てられた柔らかなフォルムは、軽やかな季節感を演出しながらも、存在感のあるカサンドラロゴによって力強い印象を与えます。2026年夏コレクションではルージュカベルネとライトムスク、さらに秋コレクションではナチュラルカラーも登場。複数の持ち方に対応するデザインによって、機能性とエレガンスを両立しています。
ジェンダーを超えて支持される「OXALIS」
2024年の登場以来、高い人気を集める「OXALIS（オキザリス）」も継続展開されます。
Courtesy of Saint Laurent
ハンドクラフトによるマクラメ編みが生み出す繊細な表情と軽やかな抜け感が特徴。長さ調整可能なデュアルストラップを採用し、機能性にも配慮されています。ジェンダーを問わず取り入れやすいデザインは、近年のラグジュアリー市場におけるユニバーサルな価値観とも重なり、幅広いスタイリングに寄り添います。
夏のラグジュアリーを再定義する
かつてラフィアバッグは、リゾートのための季節アイテムという印象が強い存在でした。しかし現在では、自然素材そのものがラグジュアリーを語る重要な要素となっています。サンローランのラフィアバッグコレクションは、クラフツマンシップ、機能性、そしてタイムレスな美しさを兼ね備えながら、夏のスタイルに新たな軽やかさをもたらします。
自然と都市、リゾートと日常。その境界を軽やかに行き来する2026年の夏を象徴するコレクションとなりそうです。
【INFORMATION】
PANIER Small Bag
価格：\335,500（税込）
素材：ラフィア
カラー：ナチュラル
サイズ：44 × 22 × 22 cm
PANIER Medium Bag
価格：\423,500（税込）
素材：ラフィア
カラー：ナチュラル
サイズ：52 × 29 × 29 cm
ICARE Medium Bag
価格：
[ルージュカベルネ／ライトムスク] \753,500（税込）
[ナチュラル] \687,500（税込）
素材：ラフィア
サイズ：46 × 28 × 15 cm
OXALIS Shoulder Bag
価格：\363,000（税込）
素材：ラフィア
カラー：ヴィンテージブラウン、ブラック
サイズ：
[ヴィンテージブラウン] 38 × 46 × 2.5 cm
[ブラック] 37 × 40 × 3 cm
お問い合わせ：
サンローラン クライアントサービス
TEL：0120-95-2746