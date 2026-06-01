巨人・則本昂大投手（３５）が７度目の挑戦で移籍後初勝利を目指し、２日のオリックス戦（東京ドーム）に先発する。登板前日はジャイアンツ球場で最終調整。内海投手コーチともフォームについて意見交換し、中６日での登板へ万全を期した。

２勝１敗と勝ち越した前カードの日本ハム戦は井上、西舘、ドラ１竹丸の０１年度世代トリオが力投。「若いピッチャーが頑張っているので、そこに負けないように。タケちゃんも西館も温大も、粘りながら試合を作っている。そういう姿を見ると、自分も頑張らないといけないなと思うので。いい刺激をもらえている」と闘志を燃やした。

前回５月２６日の本拠地・ソフトバンク戦は移籍後最短４回７失点で降板。交流戦の初陣で悔しさを味わった。制球、出力の両面にフォーカスし「原因は分かっている。早く勝ちをつけて周りが『初勝利だ』と（過度に）にならないようにするのが一番大事だと思う。少なからずチームに、どうしても試合に勝つということ以外のプレッシャーを与えてしまうので、サクッと勝てればという思いはある。そのためにはまず自分の仕事をちゃんとしないといけない。前回登板みたいなことが起きないように、打線をつながらせない意識でやれたら」と意気込んだ。