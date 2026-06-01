元日本テレビでフリーの青木源太アナウンサーが１日、フジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」で、嵐愛を熱く語りすぎ、ハイヒール・リンゴから「コマーシャルの間にまた聞くわ」とストップをかけられ、シュンとする一幕があった。

青木アナは大のＳＴＡＲＴＯ社タレントのファンで、もちろん嵐の大ファンでもある。番組では前夜に行われた活動終了のライブの模様をたっぷり紹介し、青木アナも「振り付けを大野さんがやっている楽曲もありますし、嵐の良さを一番引き立てられるのは嵐。そういったメンバーがいたのも大きいですし、櫻井さんのあいさつでも『嵐を宝箱に閉じ込めました』という言葉があるんですけど…」と思いが止まらず。

すると隣のハイヒール・リンゴが「コマーシャルの間にまた聞くわ。大村さんの話も聞こうよ」と、この日、リモートで出演している芸能リポーターの大村正樹氏が入り込めないことにやんわり注意。青木アナも「そう…」と納得したもののガックリとうなだれた。

大村リポーターも、青木アナが嵐の大ファンであることを知っているため、恐縮しながらこの日、各局で大々的にライブ映像が使われている理由などを説明。青木アナはお口にチャックのジェスチャーをして大村リポーターの話に耳を傾けていた。

だがその後も、青木アナは嵐のお陰で自分のことを多くの人に知ってもらえた…などとコメント。ハイヒール・リンゴは「また熱くなってきたやん」と苦笑していた。