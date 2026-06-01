ドジャースの日本公式ファンクラブが５月３０日、ユナイテッド・シネマ豊洲（東京）で、会員を対象とした公式ウォッチパーティーを開催した。

会場には約４００人が詰めかけ、大スクリーンを通じてフィリーズ戦を観戦した。イベントには、スペシャルゲストとしてマリナーズとブルージェイズ、カブスでプレーした川崎宗則内野手（栃木ゴールデンブレーブス）が出演した。大谷翔平投手が第２打席で１０号本塁打を放つと、会場の盛り上がりは最高潮に達した。

川崎氏は一時不振に陥っていた大谷の打撃について「速い球を待ちつつの、変化球を振ったんですけど、打球上がりましたね。角度がついてきました」と調子が上向いていると指摘。「大谷選手は今、フォームを矯正している『大谷整体』の時期なんです。ロングシーズンの中で整える時期」と独自の表現で現在の状態を分析した。

ファンからの質問コーナーで大谷がサイ・ヤング賞を獲得できるかという質問に川崎氏は「絶対に取れると思います、もう決まりでしょう！ 僕がもうサイ・ヤング賞をあげてます」と太鼓判を押した。また、米国で最も美味しかった食事としてシカゴの焼肉店「シカゴカルビ」を挙げ「イチローさんがお肉を焼いてくれるんですが、イチローさんオンリーで、他の人が焼いてはダメなんです」と、現役時代のエピソードを披露していた。