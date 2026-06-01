窓辺で過ごすポケモンたちを表現。ミニチュア「ポケモン Windowsill collection」が10月19日に発売
【ポケモン Windowsill collection】 10月19日 発売予定 価格：1個1,485円
(C)Pokémon（C)Nintendo/Creatures INC./GAME FREAK inc.
リーメントは、ミニチュア「ポケモン Windowsill collection」を10月19日に発売する。価格は1個1,485円。
本商品は窓辺で過ごすポケモンたちを表現したミニチュアフィギュア。様々な窓枠を背景にポケモンたちのドラマが感じられる造形となっている。
種類は「フシギダネ」、「ワンパチ＆ニャビー」、「ピィ＆フワンテ」、「アチャモ」、「コダック＆ヤドン」、「ニンフィア」の6種類。
★画像初公開★- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) June 1, 2026
【ポケモン Windowsill collection】
窓辺で過ごすポケモンたちのフィギュア
10月19日発売予定。全6種。1485円（税抜価格1350円）。#ポケットモンスター #ポケモン #pokémon #リーメント #フィギュア #rement #figure pic.twitter.com/lAJixQRAyX
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