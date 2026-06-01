「Count me in」の意味は？誘いに乗りたいときに使える！【1分英会話】

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ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「Count me in」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

友だちから誘われたときに使える表現です。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「私も参加します」でした！

「count me in」は「私も参加します」という意味のフレーズ。

遊びやイベント、計画に「自分も入れてほしい」と伝えたいときに使える表現です。

A：「We’re heading out for a cold one after work. Do you want to come?」
　　（仕事が終わったらみんなで飲みに行くんですけど、一緒に来ますか？）
B：「Yes! Count me in!」
　　（はい、行きます！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部