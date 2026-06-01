「Count me in」の意味は？誘いに乗りたいときに使える！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Count me in」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
友だちから誘われたときに使える表現です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「私も参加します」でした！
「count me in」は「私も参加します」という意味のフレーズ。
遊びやイベント、計画に「自分も入れてほしい」と伝えたいときに使える表現です。
A：「We’re heading out for a cold one after work. Do you want to come?」
（仕事が終わったらみんなで飲みに行くんですけど、一緒に来ますか？）
B：「Yes! Count me in!」
（はい、行きます！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部