「Count me in」の意味は？誘いに乗りたいときに使える！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「Count me in」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 友だちから誘われたときに使える表現です。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「私も参加します」でした！ 「count me in」は「私も参加します」という意味のフレーズ。 遊びやイベント、計画に「自分も入れてほしい」と伝えたいときに使える表現です。 A：「We’re heading out for a cold one after work. Do you want to come?」

（仕事が終わったらみんなで飲みに行くんですけど、一緒に来ますか？）

B：「Yes! Count me in!」

（はい、行きます！） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部