【第84回プライズフェア】 5月20日 開催

コナミアーケードゲームスは、5月20日に開催された「第84回プライズフェア」にて新作プライズフィギュアを公開した。

「第84回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年10月から2026年12月に展開を予定しているプライズ景品の新作を展示。

同社ブースでは新たに競馬の歴史に名を刻んだ名馬をプライズフィギュア化した「コナミプライズコレクション 名馬フィギュアシリーズ」が発表された。展示では「トウカイテイオー（仮）」、「メジロマックイーン（仮）」の原型が公開。ターフを駆け抜けるような躍動感が表現され、それぞれの表情や筋肉なども細かく再現されている。

また、透明のキューブに入ったフィギュア「ふぃぐきゅーぶ」シリーズで、TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』から超てんちゃんとあめちゃんの彩色見本が登場。並べて飾ると互いに寄り添うようなポーズとなり、キューブのデザインとフィギュア本体が重なる演出にも注目。

そして、「東方Project」シリーズから博麗霊夢と霧雨魔理沙がゆっくり風デフォルメフィギュアになって登場。それぞれの意匠はもちろん、印象的な表情も再現。頭部は2種類あり、表情変化も楽しめる。

コナミプライズコレクション 名馬フィギュアシリーズ

※本プライズフィギュアは、色が塗られたものが完成形となります。

【コナミプライズコレクション 名馬フィギュアシリーズトウカイテイオー（仮）】

未定

【コナミプライズコレクション 名馬フィギュアシリーズメジロマックイーン（仮）】

未定

TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』

2026年9月以降 登場予定

TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』 ふぃぐきゅーぶ 超てんちゃん

TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』 ふぃぐきゅーぶ あめちゃん

東方Project

参考出展

東方Project ゆっくり風デフォルメフィギュア 博麗霊夢

東方Project ゆっくり風デフォルメフィギュア 霧雨魔理沙

「名馬フィギュアシリーズ」は、アミューズメント専用景品として著作権者様より商品化の許諾を得て、製造・販売しています。

(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

(C)上海アリス幻樂団

※開発中につき、実際の製品とはデザインが異なる場合がございます。