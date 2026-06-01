“国民的アイドルグループ”の嵐が、5月31日に東京ドームで26年半の活動の最後を飾るコンサート『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」を終えました。

コンサートは3月13日に北海道で開幕後、東京・愛知・福岡・大阪で計15公演を開催。デビュー曲など全33曲を披露しました。

セットリストの最後の曲は、最新曲『Five』。その歌唱の前に、約30分をかけメンバーひとりひとりの挨拶の時間が設けられ、二宮和也さん（42）が思いを語りました。

■二宮和也さん挨拶全文「自分の感情論ではもう動いてはいけないんだろうな」

本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最高だったぜ。声も出ていたよ。素晴らしい。素晴らしいコンサートになりました。非常に、想像していた以上の締めくくりになったのではないかなと。改めてありがとうございます。そして、何より独立した人間であるのに、嵐のときには何も気にせず戻ってきていいよと、最後、全国のファンの皆様の前で感謝を伝える機会を一緒に経験していいよと、あ、そんなに偉そうじゃないですけど。言ってくださったSTARTO ENTERTAINMENTの関係各所の皆様も本当にありがとうございました。

ちょっと自分事にはなってしまうんですが。包んでも伝わらない部分があるかもしれないので僕なりの言葉で話せたらなと思っています。僕は、1996年の6月にジャニーズ事務所に入りました。そのオーディションを受けて、僕は最初は野球に行きたかったんだけど親が5000円くれるっていうことで、まんまとつられて行きました。

それまでは平日は学校に行って帰ってきて、土日は野球に行って帰ってきて、暇な時間はゲームして。そんな日々だったんですが。6月16日にオーディションを受けた後、その3日後には雑誌の撮影に呼ばれて、その2日後にはテレビに出ていました。とんでもない1週間です。こんなにも変わるのかと。今、思い返すと自分の人生がそこで色づいたような気がしています。

そこから、3年近くジャニーズJr.というところにいてジャニーズの先輩たちと、しこたま練習をして先輩たちのバックにつき背中を見て、ジャニーズのエンターテインメントというものを学びました。その中、本当に先輩たちは魅力的で、それを応援してくれているファンの人たちも魅力的で、なんて素晴らしい世界なんだと思い、そこにいたからこそ新たな夢ができて。辞めるというふうに伝えていた、99年の正月、僕は辞めると伝えていたんですがその11月にデビューすることになります。

まあ、これは1か月ぐらいの話だろうと思いながら活動していたんですが、気づいたらカウントダウンを見ていて、「まだ嵐だな」なんて。モヤモヤしていたんです。年が明けて2000年の4月、多分5日だったと思うんだけれども、僕らは初めてコンサートを大阪で迎えることになります。その時に、びっくりして。大阪で活動なんかそんなにしたことがなかったのに、すごくたくさんの人たちが集まってくれて。すごく声援をもらったときに、自分の感情論ではもう動いてはいけないんだろうなと。ネガティブな意味じゃないですよ。達観したというか、教えていただいたというか、悟りをひらいてもらったというか。

これはやっぱり、自分が先輩たちの背中を見てデビューできたのに、それを蹴ってまでやることっていうのは一体、なんなんだろうと。このジャニーズの歴史の1ページを僕らが担わなきゃいけないんじゃないか。そういうふうに思いました。

そこから色々あって26年半たちましたが僕は、本当にこのツアーでは、いろいろ目標というかタスクを掲げていたんですけれども。全身全霊で全力で向き合うとか、ちゃんと最後まで5人で立ちきるとか、感謝を伝えるとか。色々ある中で、最後の1つ、最終公演でしかできなかったことということで言うと、この約30年間のジャニーズ人生を終えようと思います。終われていなかったなと。勝手に終わって、勝手になくなっていったなという気持ちが強かったので。勝手ではあるんですけども、きょう僕は、ジャニーズ人生を終えます。本当にありがとうございました。

まあ、これってでも、めでたいというか、ありがたいことなんですよ。最後の最後に、こんなにもたくさんの人たちとコンサートができるなんて。そして配信を見ている人たちが何万人もいる中で、こんなふうに表現できるっていうのは改めて、幸せ者だなというふうに思いました。

最後に、僕がジャニーズで学んだことはできるか、できないかではなく、やるか、やらないかです。できるからやるんじゃない、できないからやらないんじゃない。やるんです。だから、もしなにか人生で迷うことがあったら、教訓は強すぎるかもしれないけど、ちょっとでも思い出してくれたら前に一歩進めるんじゃないかなというふうに思っています。本当にみんなに出会えてよかったし。ただ、二宮さんファンの人たちはまたどっかで会いたいなと思っていますよ。なんか寂しいなと思っている。それが一番寂しい。

また、そう、会えるようにさ。あの…私も頑張るから。みんなも頑張りましょう。本当に26年半、楽しかったですし、いろんな経験をさせていただいて本当にありがとうございました。配信を見てる皆様も本当にありがとうございました。最高です。大好きだよ。ありがとう。