大相撲名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）で綱獲りに挑む大関・霧島（30＝音羽山部屋）が1日、東京都墨田区の同部屋で稽古を再開した。

てっぽう、腕立てなどで体を動かし「みんなで一生懸命やっていきたい」。若い衆と一緒にトレーニングを行うなど充実の汗を拭った。

11勝3敗で臨んだ夏場所千秋楽では、本割で人気業師の平幕・宇良（33＝木瀬部屋）を下すも、優勝決定戦で同じ時津風一門の小結・若隆景（31＝荒汐部屋）に敗れ、2場所連続優勝を逃した。「決定戦で負けるのが初めてだった。負けは負けでしょうがない」。場所後に長女アヤゴーちゃんからは「パパ、優勝できなかったね」と言われたという。名古屋場所では再び賜杯を抱く覚悟だ。

場所休みには知人の紹介で、サッカーの元フランス代表FWカリム・ベンゼマ（38＝アルヒラル）と対面したという。「（ベンゼマは）相撲が凄く気になっているみたい。どんどん相撲の話が大きくなってほしい」と笑みをこぼした。前日、サウナに行った際はサッカー日本代表のアイスランド戦を観戦。「応援している」と刺激を受けている様子だった。

24年初場所では果たせなかった綱獲りに挑戦する。勝負の名古屋場所へ「気楽に頑張っていきたい。やることをちゃんとやる」と力を込めた。