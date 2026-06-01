有村架純そっくりさん！人気グラドル・ちとせよしの、布面積が少な目の水着ショットに大反響「スタイルが抜群」
元鉄工所勤務という異色の経歴で注目を集める、グラビアタレントのちとせよしのが5月31日、自身のXを更新し、1年前に撮影した写真集のオフショットを投稿するとネット上で話題になっている。
【写真】Hカップの大胆ボディ！水着姿のちとせよしの
ちとせは、高校卒業後、地元の鉄工所に勤務。その後、スカウトされて2018年にグラビアデビュー。有村架純の“そっくりさん”として注目された。身長158・B95・W65・H98センチ、Hカップの美ボディがファンの間で話題になっている。
今回は「写真集撮影から約1年！オフショ」と水着などのオフショットを公開。布面積が少な目なビキニやびしょ濡れな姿を見ることができる。
これにファンは「毎回毎回、布面積が狭くなるからいい意味で怖いよ〜(笑) でも写真集を重ねるごとによしのちゃんのグラビア応援してて良かったなぁと思えるよ」「ちとせよしのさん、超絶かわいい上にスタイルが抜群に良くてとても素敵です」「時が経つのはやいね！オフショありがとう」などと反応している。
【写真】Hカップの大胆ボディ！水着姿のちとせよしの
ちとせは、高校卒業後、地元の鉄工所に勤務。その後、スカウトされて2018年にグラビアデビュー。有村架純の“そっくりさん”として注目された。身長158・B95・W65・H98センチ、Hカップの美ボディがファンの間で話題になっている。
これにファンは「毎回毎回、布面積が狭くなるからいい意味で怖いよ〜(笑) でも写真集を重ねるごとによしのちゃんのグラビア応援してて良かったなぁと思えるよ」「ちとせよしのさん、超絶かわいい上にスタイルが抜群に良くてとても素敵です」「時が経つのはやいね！オフショありがとう」などと反応している。