俳優の賀来賢人（36）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、恩師からの助言について語った。

1時間ドラマでは自身初の主演作になった「今日から俺は！！」（18年）を機に、人気俳優の仲間入りを果たした賀来。同作で脚本・演出を手掛けた映画監督の福田雄一氏へ、「いなかったら今の僕はいない」」と感謝を口にした。

リモートで参加した福田氏は、16年の配信ドラマ「宇宙の仕事」での賀来のエピソードを披露した。「その時に賢人が言った一言がホント忘れられないんですけど。クランクインの初日に、“先輩方がいっぱいいて、こんなことを言うのはアレなんですけど、皆殺しにするつもりで来ました。よろしくお願いします”って」。それを聞いた賀来は「とがってるなあ〜」と笑って振り返った。

一方で、「今の状況をどうやったら変えられるだろうと、ずっと考えていた時期」だったとも明かした。

ある日、福田氏と食事に行った際、助言をされたという。「“もうちょっと、やりたいことというか、目指す方向を明確にした方がいいんじゃない？”って言われて」。福田氏とは08年の映画「ぼくたちと駐在さんの700日戦争」からの長い付き合い。「“あなたほど喜劇をしている若い俳優はいない。だから喜劇で若手で1番になればいいじゃないか？”って」と、福田氏からのアドバイスを振り返った。

その言葉は、当時の賀来にとっては「衝撃的」だったという。というのも、「なぜなら、僕はイケメンで売れようと思っていたから」と、真剣な表情で熱弁。画面の向こうの福田氏は「ひゃっはっはっは！」と、手をたたいて大笑いしていた。

インタビュアーの予備校講師・林修氏は「その方向も間違いだとは思わないですよ？」と返したが、賀来は「かなわないんですよ」と返答。「この業界に、イケメンは腐るほどいるんで。お芝居もできてイケメンな人って」と、理由を説明した。その上で「福田さんってどこか、僕の居場所を作ってくれたし、そこに導いてくれたんだな、あのタイミングでというのがあって、『宇宙の仕事』っていう仕事があった」と、感謝していた。