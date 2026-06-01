チュートリアル徳井義実（51）が、6月8日午後11時56分からTBS系で放送される「手越×孝太郎の今こそ栓を抜く時だ〜アテのないアテ探し〜」にゲスト出演する。

手越祐也（38）と小泉孝太郎（47）の異色タッグがMCを務め、酒のアテ探しの旅に出る男旅。初回は徳井と静岡・伊豆市に向かい、独身3人組が赤裸々な恋バナやガチすぎる結婚トークを繰り広げる。またアテ探しの移動手段として、手越のバンドメンバーT．N．Tのkyoheyが運転手役でサプライズ登場する。

徳井は「この3人でロケすると聞いて、めちゃくちゃ変なキャスティングやなと思ったし、まさかのハプニングから番組スタートして、最初は超焦ったんですが終始めちゃくちゃ楽しかった！ 伊豆の人たちがホンマにみんな優しいなぁって心から思ったし、より伊豆ことを好きになりました！ あと、何と言っても車内での恋愛トーク！ 手越くんもやけど孝太郎くんのイメージが大丈夫？ と心配な一方、あれだけストレートに言ってくれて同じ独身男性としてすごく助かった！ 3人で同じものを食べて同じ酒を飲んですごく楽しかったですし、仲良くなれたと思います！」とコメントを寄せた。