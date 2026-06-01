関西ジュニア内ユニットAmBitiousの浦陸斗（21）が1日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」に出演。番組では5月31日、東京ドームでのラストツアー最終公演を開催し、26年半のグループ活動に区切りをつけた嵐を特集した。

アナウンサー界屈指のSTARTO ENTERTAINMENT所属タレントのファンとして知られ、MCを務める青木源太から「嵐にとっては後輩にあたる浦さん、先輩たちのグループとしての最後の姿をどう思いましたか」と問われると、浦は「1日たったいまは寂しくてしょうがないですね」と吐露。「入所前から嵐さんは生活にずっといました。運動会も嵐さんの曲で踊ったりしました」と振り返った。

青木アナが「浦さんの世代だと、STARTO社に入る前から一視聴者として、ファンとして嵐がいた」と話すと、浦は「もうファンなんで、いますごく寂しい。見ているだけでウルッときちゃう」と目を潤ませた。さらに「関西ジュニアのグループに参加させてもらっている身としても、こういう終わり方はすてきだなと思った。いまメンバーの顔が浮かんで、泣きそう…」と声を震わせた。

青木アナは、嵐の松本潤がライブでジュニアを紹介する場面にも触れ「少しでも名前と顔を覚えていってくださいと。私は嵐のみなさんをジュニアのときから見ているので、嵐だってジュニアの時代があった。STARTO社の先輩は後輩を引き上げる、後輩は先輩を引き立てる伝統がある。浦さんも刺激をもらった」と話すと、浦は「伝説という言葉がぴったりだと思う。伝説にどうやって追いつけるか、頑張れるかが課題かなと思いました」と語った。