小泉今日子さんと小林聡美さんが団地で生まれた幼なじみを演じたドラマ『団地のふたり』が7月14日からNHK総合のドラマ10枠（毎週火曜、午後10時〜）で放送される。全10回。2024年にNHKBSとBSP4Kで放送された作品。原作は藤野千夜さんの同名小説。

小泉今日子さん演じる太田野枝は、大学の非常勤講師。かつては神童と呼ばれた優等生で、大雑把なようでいて真面目。バツイチ。

小林聡美さん演じる桜井奈津子はイラストレーター。最近仕事が減り、フリマアプリで生計を立てている。几帳面で料理上手の独身。

50代、独身、実家暮らし。団地で生まれた幼なじみのふたりの温かくユーモラスな友情の物語。

脚本は吉田紀子さん。音楽は澤田かおりさん。

＜あらすじ＞

団地で生まれた幼なじみの野枝（小泉今日子さん）と奈津子（小林聡美さん）。結婚したり羽振り良く仕事したり、若い頃は色々あったけれど、 わけあって昭和な団地に戻ってきた。 小さな恥も誇りも、本気だった初恋のゆくえもお互いよく知っているから、今さらなにかを取り繕う必要もない。 一緒にご飯を食べてバカなことを言い合いながら、日々へこんだ心をぷーぷー膨らませている。

古くなった団地では、５０代でも十分若手。

子どもの頃から知っているおじちゃん・おばちゃんの家の網戸を張り替えてあげたり、昭和な品をネットで売ってあげたり。

時代遅れの「ガラクタ」でも、どこかにいる誰かにとっては、きっと「宝物」。

運よく高値で売れたら、その日のご飯はちょっとだけぜいたくにする。

一方、新たに越してくる住人たちもそれぞれにワケありで。

助け合いながら、変わらないようで変わっていくコミュニティーがそこにある。まったり、さらり、時々ほろり。幸せってなんだろう。今日もなんとか生きていく。