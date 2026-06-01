“ひろみちおにいさん”の愛称でNHK「おかあさんといっしょ」第10代体操のお兄さんを務めたタレント佐藤弘道（57）が1日、自身のXを更新。人気アーティストのラストライブ生配信を視聴したことを明かした。

佐藤は、国民的存在となったアイドルグループ嵐の東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」最終公演の配信ライブの画面と、それを見つめる孫の後ろ姿が映った写真をアップ。「昨晩は孫と一緒に嵐！ 今から英才教育です」とつづった。

この投稿に「天才教育タイム突入」「この可愛い赤ちゃんも嵐のかっこよさを見に来たよ」「嵐は世代を超えて愛されているのがほんとうにすごい」「後ろ姿でも集中しているのが伝わってくる」など多くのコメントが寄せられている。

佐藤は生配信が行われていた5月31日21時ごろにもXで「はぁ〜終わっちゃったぁ〜。ラストソングを歌い終えるまで、しっかりと歌った5人は素晴らしかったなぁ〜！ 26年半お疲れさまでした！ そして、感動をありがとうございました」と投稿していた。